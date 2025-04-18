Все знают, но делают не так: ошибки при выращивании рассады капусты

Хрустящие кочаны капусты не вырастают сами по себе — им нужен правильный старт. Даже несмотря на холодостойкость, большинство дачников предпочитает рассадный способ: так и урожай раньше, и риск сорвать неуспевший вызреть поздний сорт — минимален. Но чтобы всё получилось, важно учесть каждую мелочь: от выбора семян до последней прогулки перед высадкой в грунт.
Сроки зависят от региона. Чем севернее, тем позже: юг стартует с февраля, Урал и Сибирь — с апреля. Поздние сорта сажают в первую очередь, так как они растут дольше. Учитывайте и фазы Луны — правильный день даёт сеянцам хороший старт.
Покупайте только свежие, районированные сорта. Убедитесь в сроке годности.
Перед посадкой семена желательно:
откалибровать в солёной воде,
обеззаразить в слабом растворе марганцовки,
замочить в тёплой воде или стимуляторе,
по желанию — закалить на нижней полке холодильника.
Покупные обработанные семена замачивать не нужно — смотрите на упаковку.
Капуста любит рыхлый и плодородный грунт. Самый безопасный путь — готовая смесь для рассады. Если делаете самостоятельно — не забудьте прокалить или пролить кипятком, а затем оживить Фитоспорином.
Глубина контейнера — минимум 10 см, обязательны дренажные отверстия. Посев проводят в увлажнённую почву: в ящики — рядками, в стаканчики — по 2 семечка.
После появления ростков держите рассаду в прохладе (15-17 °С днём, до 10 °С ночью). Освещение нужно яркое, иначе сеянцы вытянутся и ослабеют. Досвечивайте, если день короткий.
Полив — умеренный, без застоя воды. Слишком влажная почва — прямой путь к "чёрной ножке".
Когда появятся 2 настоящих листика — пора пикировать. Подкормка — в фазе 3-го листа (азот), затем перед высадкой — калий и фосфор.
За 10-14 дней до высадки начните закалку: выносите ящики на воздух, постепенно увеличивая время. В последние дни можно оставить их на улице круглосуточно.
Можно. Укрытый парничок на солнечном месте с тёплой, обеззараженной землёй — рабочий вариант. Уход аналогичный, но больше хлопот с регулированием температуры. Зато вы экономите место на подоконнике.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.