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Все знают, но делают не так: ошибки при выращивании рассады капусты

2:43
Садоводство

Хрустящие кочаны капусты не вырастают сами по себе — им нужен правильный старт. Даже несмотря на холодостойкость, большинство дачников предпочитает рассадный способ: так и урожай раньше, и риск сорвать неуспевший вызреть поздний сорт — минимален. Но чтобы всё получилось, важно учесть каждую мелочь: от выбора семян до последней прогулки перед высадкой в грунт.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Когда сеять

Сроки зависят от региона. Чем севернее, тем позже: юг стартует с февраля, Урал и Сибирь — с апреля. Поздние сорта сажают в первую очередь, так как они растут дольше. Учитывайте и фазы Луны — правильный день даёт сеянцам хороший старт.

Как выбрать и подготовить семена

Покупайте только свежие, районированные сорта. Убедитесь в сроке годности.

Перед посадкой семена желательно:

  • откалибровать в солёной воде,

  • обеззаразить в слабом растворе марганцовки,

  • замочить в тёплой воде или стимуляторе,

  • по желанию — закалить на нижней полке холодильника.

Покупные обработанные семена замачивать не нужно — смотрите на упаковку.

Почва и тара

Капуста любит рыхлый и плодородный грунт. Самый безопасный путь — готовая смесь для рассады. Если делаете самостоятельно — не забудьте прокалить или пролить кипятком, а затем оживить Фитоспорином.

Глубина контейнера — минимум 10 см, обязательны дренажные отверстия. Посев проводят в увлажнённую почву: в ящики — рядками, в стаканчики — по 2 семечка.

Уход: от всходов до высадки

После появления ростков держите рассаду в прохладе (15-17 °С днём, до 10 °С ночью). Освещение нужно яркое, иначе сеянцы вытянутся и ослабеют. Досвечивайте, если день короткий.

Полив — умеренный, без застоя воды. Слишком влажная почва — прямой путь к "чёрной ножке".

Когда появятся 2 настоящих листика — пора пикировать. Подкормка — в фазе 3-го листа (азот), затем перед высадкой — калий и фосфор.

За 10-14 дней до высадки начните закалку: выносите ящики на воздух, постепенно увеличивая время. В последние дни можно оставить их на улице круглосуточно.

Можно ли растить прямо в грунте

Можно. Укрытый парничок на солнечном месте с тёплой, обеззараженной землёй — рабочий вариант. Уход аналогичный, но больше хлопот с регулированием температуры. Зато вы экономите место на подоконнике.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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