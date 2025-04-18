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Апрельская морковка: посадка без промахов и лишних хлопот

2:41
Садоводство

Посев моркови кажется простым делом, но один неверный шаг — и корнеплоды получаются мелкими, кривыми или не всходят вовсе. Как выбрать точную дату, когда земля уже готова, а звезды — в благоприятной фазе? Разбираемся, когда и как сеять морковь в апреле 2025 года.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Slickers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Морковь

Морковь не любит спешки

Эта культура не торопится — семена прорастают до трёх недель. Но зато она устойчива к холоду и не боится кратковременных заморозков. Начинать посев можно уже при +4 ℃, но для дружных всходов лучше дождаться, когда почва прогреется до 12-14 ℃.

Сроки зависят от региона. На юге сеют в конце марта, в средней полосе — ближе к концу апреля, а в Сибири и на Урале — только к маю. Также обязательно загляните в прогноз — холодный затяжной апрель способен сдвинуть посадки на неделю.

Почему не стоит просто воткнуть семена в землю

Сорт тоже имеет значение. Раннеспелые быстро дают урожай, но плохо хранятся. Средние и поздние — идеальны для закладки на зиму. Последние требуют раннего посева, чтобы успеть вызреть.

Проверяйте также лунный календарь. Лучшие дни для морковки — когда Луна убывает. В апреле это середина месяца: с 14 по 25 число. А вот на новолуние и полнолуние (27 и 13 апреля) посевы лучше отложить.

Подготовка — половина успеха

Правильное место — светлое, без луж после дождя. Подойдёт участок после капусты или кабачков. Не стоит сажать после петрушки или другой моркови.

Почву перекапывают, убирают сорняки, добавляют перегной, песок или золу. Навоз использовать нельзя — корнеплоды будут ветвиться. Если земля кислая, подмешивают доломитовую муку.

Семена обрабатывают тёплой водой, можно замочить в стимуляторе. Чтобы не мучиться с крошечными семечками, их перемешивают с песком или используют дражированные — с ними удобно работать.

Как сеять, чтобы потом не мучиться

Полейте бороздки, разложите семена с шагом 2-3 см и присыпьте рыхлым субстратом. Уплотните почву руками. Можно использовать бумажные ленты с семенами — это упрощает задачу, особенно для начинающих.

После посева ещё раз аккуратно полейте — но не заливайте. И тогда уже через пару месяцев вы будете хрустеть сладкой домашней морковкой прямо с грядки.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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