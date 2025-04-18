Это не милая травка: мох душит ваши огурцы и помидоры

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Заметили пушистую зелень на земле в теплице? Это не просто "симпатичная подушка" — это тревожный сигнал. Мох в парнике разрушает кислородный баланс, вытягивает влагу и ресурсы у овощей и становится идеальной площадкой для грибков. Рассказываем, как распознать проблему, избавиться от нее и не допустить снова.

Фото: inaturalist.org by Michel Langeveld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мох

Почему мох появляется

Причин несколько: слишком влажно, недостаточно света, кислый или утрамбованный грунт, плохое проветривание. Особенно охотно мох растёт в теплицах, стоящих в тени или в низинах. А если при этом почва ещё и кислая — зелёная губка расползается очень быстро.

Мхи выносливы, им всё нипочем — холод, жара, засуха. И если не убрать их вовремя, они займут каждый уголок и потеснят томаты, перцы и всё, что вы так бережно сажали.

Как убрать мох

Сначала моем теплицу. Мыльной водой или раствором соды. Деревянные детали можно обработать железным купоросом, а поликарбонат — средством для посуды. Если мох пророс внутри полимерных панелей — лучше заменить их.

Следующий шаг — изменить условия. Больше солнца и меньше влаги. Проветривайте теплицу, срежьте тень от деревьев или построек, а если парник в низине — делайте дренаж. После зимы сразу откройте окна и двери: пусть земля просохнет.

Если в теплице не мох, а скользкий зелёный налёт — это водоросли. Их, наоборот, придётся "прикрыть" от солнца: поможет тёмная агроткань или мульча.

Обработка почвы

Полностью заменить верхний слой земли сложно, но можно обработать его бордоской жидкостью или медным купоросом. Если проблема в кислотности — добавьте золу, доломитовую муку или известняк. Но не переусердствуйте: избыток таких добавок ухудшит почву.

И не забывайте про перекопку — плотный грунт нужно перевернуть, чтобы мох оказался под слоем земли, без доступа к свету.

Как защититься на будущее

Мох всегда возвращается туда, где ему уютно.

Чтобы он не появился снова:

проветривайте парник ежедневно

не устраивайте в нём тень и парилку

не переусердствуйте с удобрениями и поливом

держите почву рыхлой, с нейтральной кислотностью

Идеально, если при постройке теплицы вы сразу выберете светлое, сухое и возвышенное место. А в качестве дополнительной защиты — посейте сидераты. Фацелия, люпин или рапс отлично оздоравливают грунт.

Уточнения

Моховидные или Мхи — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов). Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными.

