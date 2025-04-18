Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Апрельская морковка: посадка без промахов и лишних хлопот
Снимут ли санкции? Аэрофлот и США: секреты неразгаданной сделки!
Фондан на скорую руку: быстрый, вкусный, эффектный
Друг врезался — вам разбираться: что делать, если авария случилась не по вашей вине
Антицеллюлитный крем и обёртывания — развод или спасение? Правда, которую скрывают бренды
Удивите семью: сосиски в кляре с сыром и травами — просто необычайно вкусно
Почему перец мстит за повторную посадку — шокирующие последствия для почвы
Звезда фильма Астерикс и Обеликс Пьер Пальмад выйдет из тюрьмы
Жизнь на Земле началась раньше, чем думали: что скрывает древний ЛУКА

Это не милая травка: мох душит ваши огурцы и помидоры

2:44
Садоводство

Заметили пушистую зелень на земле в теплице? Это не просто "симпатичная подушка" — это тревожный сигнал. Мох в парнике разрушает кислородный баланс, вытягивает влагу и ресурсы у овощей и становится идеальной площадкой для грибков. Рассказываем, как распознать проблему, избавиться от нее и не допустить снова.

Мох
Фото: inaturalist.org by Michel Langeveld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мох

Почему мох появляется

Причин несколько: слишком влажно, недостаточно света, кислый или утрамбованный грунт, плохое проветривание. Особенно охотно мох растёт в теплицах, стоящих в тени или в низинах. А если при этом почва ещё и кислая — зелёная губка расползается очень быстро.

Мхи выносливы, им всё нипочем — холод, жара, засуха. И если не убрать их вовремя, они займут каждый уголок и потеснят томаты, перцы и всё, что вы так бережно сажали.

Как убрать мох

Сначала моем теплицу. Мыльной водой или раствором соды. Деревянные детали можно обработать железным купоросом, а поликарбонат — средством для посуды. Если мох пророс внутри полимерных панелей — лучше заменить их.

Следующий шаг — изменить условия. Больше солнца и меньше влаги. Проветривайте теплицу, срежьте тень от деревьев или построек, а если парник в низине — делайте дренаж. После зимы сразу откройте окна и двери: пусть земля просохнет.

Если в теплице не мох, а скользкий зелёный налёт — это водоросли. Их, наоборот, придётся "прикрыть" от солнца: поможет тёмная агроткань или мульча.

Обработка почвы

Полностью заменить верхний слой земли сложно, но можно обработать его бордоской жидкостью или медным купоросом. Если проблема в кислотности — добавьте золу, доломитовую муку или известняк. Но не переусердствуйте: избыток таких добавок ухудшит почву.

И не забывайте про перекопку — плотный грунт нужно перевернуть, чтобы мох оказался под слоем земли, без доступа к свету.

Как защититься на будущее

Мох всегда возвращается туда, где ему уютно.

Чтобы он не появился снова:

  • проветривайте парник ежедневно

  • не устраивайте в нём тень и парилку

  • не переусердствуйте с удобрениями и поливом

  • держите почву рыхлой, с нейтральной кислотностью

Идеально, если при постройке теплицы вы сразу выберете светлое, сухое и возвышенное место. А в качестве дополнительной защиты — посейте сидераты. Фацелия, люпин или рапс отлично оздоравливают грунт.

Уточнения

Моховидные или Мхи — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов). Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Наука и техника
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Последние материалы
Фондан на скорую руку: быстрый, вкусный, эффектный
Друг врезался — вам разбираться: что делать, если авария случилась не по вашей вине
Удивите семью: сосиски в кляре с сыром и травами — просто необычайно вкусно
Антицеллюлитный крем и обёртывания — развод или спасение? Правда, которую скрывают бренды
Почему перец мстит за повторную посадку — шокирующие последствия для почвы
Звезда фильма Астерикс и Обеликс Пьер Пальмад выйдет из тюрьмы
Жизнь на Земле началась раньше, чем думали: что скрывает древний ЛУКА
Трёхкратная олимпийская чемпионка пришла первой в забеге мам в школе своего сына
112 тысяч автомобилей за год: восстановлена сборка кроссоверов Ситроен
Что скрывает дуплекс возле Колизея: интерьер, влюбляющий с первого взгляда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.