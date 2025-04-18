Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теперь не отвертишься: лекарства с запретом за рулём будут помечать знаком
Евгений, мы готовы: Слава обратилась к Петросяну с пикантным предложением, унизив Брухунову
История одной остановки: как пожилая пара стала жертвой автоинспектора
Волосы как после фотошопа — и всё благодаря трюку с маслом и водой
Забудь всё, что знал о жирах: правда, которая переворачивает науку
Что делает кофе с твоим телом, если ты сидишь целыми днями
Средневековое очарование Виньянелло: почему эта деревня стала фаворитом конкурса 2025 года?
Торговые конфликты США могут оживить мировую экономику
Плеснул настой — и редис пошёл в рост: лайфхак, о котором не напишут на упаковке семян

Парша атакует после дождей: как защитить деревья без капли химии

2:10
Садоводство

Споры грибка, который садоводы называют паршой, просыпаются не с первыми цветами, а задолго до них. Даже крепкие морозы не в силах уничтожить эту заразу — стоит потеплеть и наступит сырая погода, как болезнь стремительно захватывает сад.

Парша яблок
Фото: flickr.com by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Парша яблок

Специфического способа борьбы с паршой не существует. Работает только комплекс мер, от уборки до обработки — всё важно.

Весенний субботник и не только

Чтобы не дать грибку шанса, сад нужно держать в чистоте: вовремя собирать и сжигать опавшие плоды и листья. Это особенно важно весной, когда зимующие споры активизируются.

Растениям тоже нужно пространство. Молодые деревья сажают на расстоянии не менее четырёх метров друг от друга, иначе воздух плохо циркулирует — а влажность, как известно, идеальна для грибка.

Когда обрабатывать деревья

Многие уверены, что обрабатывать яблони надо исключительно весной, но на самом деле начинать лучше осенью. После листопада приствольный круг проливают раствором бордоской жидкости (300 г на 10 л воды). Взрослому дереву нужно 10 литров, молодому — вдвое меньше. Можно использовать и фунгициды, но строго до распускания листьев.

Народные рецепты в сезон

Когда яблоки спеют, от химии отказываются. На помощь приходят народные средства. Самый популярный — раствор горчицы (90 г на 10 л воды). Также подойдёт раствор марганцовки (5 г на 10 л), которым опрыскивают деревья раз в две недели.

Ещё один способ — настой из хвоща: треть ведра травы заливают водой и настаивают трое суток. Такой состав тоже применяют до появления листвы.

Последний аккорд — осенью

Финальный этап обработки — после листопада. Деревья и почву под ними опрыскивают раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Это завершает цикл защиты и помогает встретить зиму без скрытой угрозы.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Садоводство, цветоводство
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой Аудио 
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Домашние животные
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя Любовь Степушова 30 или 200 вёрст соседства: сколько километров должно быть между Украиной и Россией? Дмитрий Плотников Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Россия и Китай обсуждают увеличение поставок энергоресурсов
Торговые конфликты США могут оживить мировую экономику
Плеснул настой — и редис пошёл в рост: лайфхак, о котором не напишут на упаковке семян
Собачий лайфхак для долголетия: пять ритуалов, которые меняют всё без волшебства
Зачем платить больше: новый способ защитит фасад от выгорания
Секретное оружие науки: ИИ нашёл гипотезу, о которой никто не думал
Все эти годы мы резали кулич неправильно — и даже не подозревали
Ваш мозг не обречён: займитесь своей нейропластичностью уже сегодня
Что стоит за катарским визитом в Москву — инвестиции, Сирия и Газа
Меморандум есть, гарантий нет — что на самом деле подписала Украина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.