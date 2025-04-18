Парша атакует после дождей: как защитить деревья без капли химии

Споры грибка, который садоводы называют паршой, просыпаются не с первыми цветами, а задолго до них. Даже крепкие морозы не в силах уничтожить эту заразу — стоит потеплеть и наступит сырая погода, как болезнь стремительно захватывает сад.
Специфического способа борьбы с паршой не существует. Работает только комплекс мер, от уборки до обработки — всё важно.
Чтобы не дать грибку шанса, сад нужно держать в чистоте: вовремя собирать и сжигать опавшие плоды и листья. Это особенно важно весной, когда зимующие споры активизируются.
Растениям тоже нужно пространство. Молодые деревья сажают на расстоянии не менее четырёх метров друг от друга, иначе воздух плохо циркулирует — а влажность, как известно, идеальна для грибка.
Многие уверены, что обрабатывать яблони надо исключительно весной, но на самом деле начинать лучше осенью. После листопада приствольный круг проливают раствором бордоской жидкости (300 г на 10 л воды). Взрослому дереву нужно 10 литров, молодому — вдвое меньше. Можно использовать и фунгициды, но строго до распускания листьев.
Когда яблоки спеют, от химии отказываются. На помощь приходят народные средства. Самый популярный — раствор горчицы (90 г на 10 л воды). Также подойдёт раствор марганцовки (5 г на 10 л), которым опрыскивают деревья раз в две недели.
Ещё один способ — настой из хвоща: треть ведра травы заливают водой и настаивают трое суток. Такой состав тоже применяют до появления листвы.
Финальный этап обработки — после листопада. Деревья и почву под ними опрыскивают раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Это завершает цикл защиты и помогает встретить зиму без скрытой угрозы.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.