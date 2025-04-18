Парша атакует после дождей: как защитить деревья без капли химии

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Споры грибка, который садоводы называют паршой, просыпаются не с первыми цветами, а задолго до них. Даже крепкие морозы не в силах уничтожить эту заразу — стоит потеплеть и наступит сырая погода, как болезнь стремительно захватывает сад.

Фото: flickr.com by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парша яблок

Специфического способа борьбы с паршой не существует. Работает только комплекс мер, от уборки до обработки — всё важно.

Весенний субботник и не только

Чтобы не дать грибку шанса, сад нужно держать в чистоте: вовремя собирать и сжигать опавшие плоды и листья. Это особенно важно весной, когда зимующие споры активизируются.

Растениям тоже нужно пространство. Молодые деревья сажают на расстоянии не менее четырёх метров друг от друга, иначе воздух плохо циркулирует — а влажность, как известно, идеальна для грибка.

Когда обрабатывать деревья

Многие уверены, что обрабатывать яблони надо исключительно весной, но на самом деле начинать лучше осенью. После листопада приствольный круг проливают раствором бордоской жидкости (300 г на 10 л воды). Взрослому дереву нужно 10 литров, молодому — вдвое меньше. Можно использовать и фунгициды, но строго до распускания листьев.

Народные рецепты в сезон

Когда яблоки спеют, от химии отказываются. На помощь приходят народные средства. Самый популярный — раствор горчицы (90 г на 10 л воды). Также подойдёт раствор марганцовки (5 г на 10 л), которым опрыскивают деревья раз в две недели.

Ещё один способ — настой из хвоща: треть ведра травы заливают водой и настаивают трое суток. Такой состав тоже применяют до появления листвы.

Последний аккорд — осенью

Финальный этап обработки — после листопада. Деревья и почву под ними опрыскивают раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Это завершает цикл защиты и помогает встретить зиму без скрытой угрозы.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

