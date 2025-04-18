Без капканов и химии: простой способ выгнать крота с дачи

Крот — тот ещё вредитель: не ест растения, но подрывает корни, портит грядки и нервирует дачников. Поймать его вручную — занятие утомительное и, чаще всего, безрезультатное. Но есть простой и безопасный метод, который не требует капканов или химии, — и он действительно работает.

Фото: commons.wikimedia.org by Диаля, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крот

Когда лучше начинать борьбу

Идеальное время — весна или осень.

Почему?

Летом и зимой кроты уходят на глубину, куда ваши попытки их достать уже не дотянутся.

Весной они поднимаются ближе к поверхности — самое время действовать.

Что не выносит крот

У этих зверьков — чуткое обоняние. И есть запахи, от которых они буквально бегут с участка. Один из таких — полынь.

Инструкция по изгнанию крота полынью

Найдите 3-4 активные ямки или ходы — по свежим холмам земли. В каждый ход заложите пучок свежей полыни. Слегка присыпьте землёй, чтобы запах остался внутри, но не мешал вам. Оставьте метки, чтобы вернуться к этим местам через 1-2 недели и повторить процедуру.

Важно: не стоит жалеть траву — лучше сразу положить с запасом, чем возвращаться к проблеме позже.

Повтор — залог успеха

Аромат полыни со временем ослабевает. Поэтому через пару недель обновите пучки — и ваш гость соберёт чемоданы.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.

