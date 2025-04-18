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Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы

Садоводство

Домашние огурчики — это не просто овощи, а целый ритуал. Их ждут с весны, ухаживают с любовью и заготавливают на зиму. Но всё начинается с правильной даты посева. И вот тут начинается магия — агротехника, климат и даже Луна играют свою роль.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Чем позже посеешь, тем позже закусишь

Огурцы — капризные южане. Любят тепло, боятся заморозков, при температуре ниже 18 градусов просто перестают расти. Особенно если влажно. Поэтому, чтобы не остаться без урожая, важен правильный момент.

Семена можно сеять прямо в грунт, но только если вы не на Севере. В холодных регионах — только через рассаду. Причём пикировку огурцы не любят, лучше сразу сеять в отдельные стаканчики.

Что влияет на дату посева

Во-первых, сорт. Ранние сорта — как спринтеры, готовы плодоносить уже через месяц. Их можно высаживать в возрасте 25 суток. Средние и поздние — покрепче, но растут дольше, пересаживаются ближе к 30 дням.

Во-вторых, почва. Она должна прогреться хотя бы до 13–15 градусов. Иначе корни просто не будут работать. А воздух — до 18–20 днём и не ниже 10 ночью. Чем севернее регион, тем позже наступают такие условия.

Ну и в-третьих — Луна. Да-да, её фазы влияют на рост растений. В полнолуние и новолуние лучше отдыхать. А вот на растущей Луне хорошо сеять всё, что плодоносит над землёй. Убывающая фаза — время для корнеплодов и уборки.

Когда именно сеять

В начале апреля сеем рассаду — особенно если вы хотите ранний урожай. В средней полосе России — с середины апреля. В Сибири и на Урале — ближе к концу месяца. Главное — чтобы не было холодных ночей.

Самые удачные дни в апреле — это 1, 4, 5, 11 и 12 числа. Хорошо подойдут и 14, 15, 23, 24 и 25 апреля. А вот 13-е, 26-е, 27-е и 28-е лучше пропустить — не та энергия.

Посеял? Следи за всходами

Семена замачивают, сеют в тёплый грунт на глубину до сантиметра и накрывают. Ежедневно проветривайте мини-парник, чтобы не появилась плесень. Как только покажутся петельки — укрытие снимается. Подкармливать не обязательно, если земля хорошая. Поливать — умеренно.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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