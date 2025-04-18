Самые сладкие и урожайные сорта черри — тепличный рейтинг

Your browser does not support the audio element. Садоводство

Миниатюрные, но далеко не простые. Черри-томаты за последние годы стали настоящими звездами тепличного огорода. Они слаще и ароматнее обычных помидоров, зреют гроздьями, не растрескиваются и радуют глаз яркими красками. Главное — выбрать подходящий сорт. Ниже собрана подборка из 15 проверенных вариантов: от высокоурожайных до декоративных и экзотических.

Фото: 500px by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Помидоры черри

Что важно учесть при выборе сорта

При выборе сорта для теплицы стоит ориентироваться на несколько ключевых критериев:

Тип куста. Для закрытого грунта чаще всего выбирают индетерминантные томаты — высокорослые, но и самые урожайные. Полудетерминантные — компактнее, но тоже дают хороший результат. Низкорослые (детерминантные) сорта подходят для небольших теплиц или контейнеров.

Устойчивость к болезням. В замкнутом тепличном пространстве вредители и грибки распространяются очень быстро, поэтому важно выбирать устойчивые гибриды.

Вкусовые качества и срок созревания. Черри можно есть свежими, консервировать, вялить и даже варить варенье. Разные сорта подходят для разных целей.

Урожайные сорта черри для теплицы

Гусеничка F1

Куст высокий, до двух метров. Плоды округлые, красные, весом около 25 граммов. Отличаются повышенным содержанием сахаров и очень сладким вкусом. Урожай — до 15 килограммов с квадратного метра.

Куст высокий, до двух метров. Плоды округлые, красные, весом около 25 граммов. Отличаются повышенным содержанием сахаров и очень сладким вкусом. Урожай — до 15 килограммов с квадратного метра. Дори F1

Жёлтые помидоры на кистях длиной до 70 сантиметров. Вкус — сладкий, с лёгкой кислинкой. Хорошая устойчивость к ряду заболеваний и завязываемость даже при колебаниях температуры.

Жёлтые помидоры на кистях длиной до 70 сантиметров. Вкус — сладкий, с лёгкой кислинкой. Хорошая устойчивость к ряду заболеваний и завязываемость даже при колебаниях температуры. Поцелуй

Очень высокая урожайность — до 20 килограммов с квадратного метра. Ярко-красные плоды вытянутой формы с характерным «носиком». Кисти сложной формы, на каждой может быть до 150 плодов.

Ранние сорта черри

Бычий глаз

Бордовые, сладкие плоды весом до 30 граммов. Помидоры созревают практически одновременно, удобны для сбора кистями. Урожай — около 8 килограммов на метр.

Бордовые, сладкие плоды весом до 30 граммов. Помидоры созревают практически одновременно, удобны для сбора кистями. Урожай — около 8 килограммов на метр. Ваше Благородие F1

Классические красные черри в виде сливок, собраны в кисти по 30–50 штук. Отлично хранятся и устойчивы ко многим болезням.

Классические красные черри в виде сливок, собраны в кисти по 30–50 штук. Отлично хранятся и устойчивы ко многим болезням. Детская радость F1

Ярко-красные черри с высоким содержанием сахаров. Устойчив к вершинной гнили, фузариозу, вертициллезу. Особенно хорошо подходит для консервации.

Самые сладкие сорта

Зимняя вишня F1

Отличается насыщенным вкусом и хорошей лёжкостью. Плоды долго хранятся прямо на кисти, сохраняя товарный вид.

Отличается насыщенным вкусом и хорошей лёжкостью. Плоды долго хранятся прямо на кисти, сохраняя товарный вид. Изюмчик F1

Овальные, плотные, хрустящие помидоры массой около 15 граммов. Один из самых сладких сортов. Подходит даже для варки варенья.

Овальные, плотные, хрустящие помидоры массой около 15 граммов. Один из самых сладких сортов. Подходит даже для варки варенья. Конфетто F1

Ребристые помидорки, напоминающие на срезе звёзды. Очень сладкие и ароматные. Хорошо переносят перевозку.

Компактные сорта черри

Клюква в сахаре

Миниатюрный сорт с кустиком до 35 сантиметров. Хорошо растёт не только в теплице, но и на подоконнике. Плоды сочные, ярко-красные и очень вкусные.

Миниатюрный сорт с кустиком до 35 сантиметров. Хорошо растёт не только в теплице, но и на подоконнике. Плоды сочные, ярко-красные и очень вкусные. Земледелец F1

Куст до метра высотой. Черри плотные, ароматные, с тонкой кожицей. Отлично подходят для консервирования и свежего употребления.

Куст до метра высотой. Черри плотные, ароматные, с тонкой кожицей. Отлично подходят для консервирования и свежего употребления. Каменный цветок F1

Ультраранний гибрид с кустиком не выше 35 сантиметров. Сладкие, небольшие плоды с ароматной кислинкой. Может выращиваться как комнатное растение.

Необычные сорта с яркой окраской

Доктор Грин

Редкий сорт с золотисто-зелёными плодами, которые на вкус напоминают экзотические ягоды. Куст до трёх метров, урожай до 8 килограммов на квадратный метр.

Редкий сорт с золотисто-зелёными плодами, которые на вкус напоминают экзотические ягоды. Куст до трёх метров, урожай до 8 килограммов на квадратный метр. Краски F1

Янтарно-жёлтые черри с плотной мякотью. Одинаково хороши в свежем виде и при консервировании. Устойчивы ко многим вирусам и грибкам.

Янтарно-жёлтые черри с плотной мякотью. Одинаково хороши в свежем виде и при консервировании. Устойчивы ко многим вирусам и грибкам. Чёрная вишня

Фиолетово-коричневые томаты, собранные в кисти по 10–20 штук. Десертный вкус и отличная лёжкость делают сорт универсальным.

Сорта томатов черри для теплиц — это не только про урожай, но и про вкус, устойчивость и эстетическое удовольствие. Подбирайте сорта под свои задачи: кто-то ищет раннюю отдачу, кому-то важен внешний вид и экзотика, а кто-то сажает исключительно ради сладкого вкуса. Главное — чтобы черри приносили удовольствие не только на грядке, но и на тарелке.