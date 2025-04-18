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Самые сладкие и урожайные сорта черри — тепличный рейтинг

Садоводство

Миниатюрные, но далеко не простые. Черри-томаты за последние годы стали настоящими звездами тепличного огорода. Они слаще и ароматнее обычных помидоров, зреют гроздьями, не растрескиваются и радуют глаз яркими красками. Главное — выбрать подходящий сорт. Ниже собрана подборка из 15 проверенных вариантов: от высокоурожайных до декоративных и экзотических.

Помидоры черри
Фото: 500px by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Помидоры черри

Что важно учесть при выборе сорта

При выборе сорта для теплицы стоит ориентироваться на несколько ключевых критериев:

  • Тип куста. Для закрытого грунта чаще всего выбирают индетерминантные томаты — высокорослые, но и самые урожайные. Полудетерминантные — компактнее, но тоже дают хороший результат. Низкорослые (детерминантные) сорта подходят для небольших теплиц или контейнеров.

  • Устойчивость к болезням. В замкнутом тепличном пространстве вредители и грибки распространяются очень быстро, поэтому важно выбирать устойчивые гибриды.

  • Вкусовые качества и срок созревания. Черри можно есть свежими, консервировать, вялить и даже варить варенье. Разные сорта подходят для разных целей.

Урожайные сорта черри для теплицы

  • Гусеничка F1
    Куст высокий, до двух метров. Плоды округлые, красные, весом около 25 граммов. Отличаются повышенным содержанием сахаров и очень сладким вкусом. Урожай — до 15 килограммов с квадратного метра.
  • Дори F1
    Жёлтые помидоры на кистях длиной до 70 сантиметров. Вкус — сладкий, с лёгкой кислинкой. Хорошая устойчивость к ряду заболеваний и завязываемость даже при колебаниях температуры.
  • Поцелуй
    Очень высокая урожайность — до 20 килограммов с квадратного метра. Ярко-красные плоды вытянутой формы с характерным «носиком». Кисти сложной формы, на каждой может быть до 150 плодов.

Ранние сорта черри

  • Бычий глаз
    Бордовые, сладкие плоды весом до 30 граммов. Помидоры созревают практически одновременно, удобны для сбора кистями. Урожай — около 8 килограммов на метр.
  • Ваше Благородие F1
    Классические красные черри в виде сливок, собраны в кисти по 30–50 штук. Отлично хранятся и устойчивы ко многим болезням.
  • Детская радость F1
    Ярко-красные черри с высоким содержанием сахаров. Устойчив к вершинной гнили, фузариозу, вертициллезу. Особенно хорошо подходит для консервации.

Самые сладкие сорта

  • Зимняя вишня F1
    Отличается насыщенным вкусом и хорошей лёжкостью. Плоды долго хранятся прямо на кисти, сохраняя товарный вид.
  • Изюмчик F1
    Овальные, плотные, хрустящие помидоры массой около 15 граммов. Один из самых сладких сортов. Подходит даже для варки варенья.
  • Конфетто F1
    Ребристые помидорки, напоминающие на срезе звёзды. Очень сладкие и ароматные. Хорошо переносят перевозку.

Компактные сорта черри

  • Клюква в сахаре
    Миниатюрный сорт с кустиком до 35 сантиметров. Хорошо растёт не только в теплице, но и на подоконнике. Плоды сочные, ярко-красные и очень вкусные.
  • Земледелец F1
    Куст до метра высотой. Черри плотные, ароматные, с тонкой кожицей. Отлично подходят для консервирования и свежего употребления.
  • Каменный цветок F1
    Ультраранний гибрид с кустиком не выше 35 сантиметров. Сладкие, небольшие плоды с ароматной кислинкой. Может выращиваться как комнатное растение.

Необычные сорта с яркой окраской

  • Доктор Грин
    Редкий сорт с золотисто-зелёными плодами, которые на вкус напоминают экзотические ягоды. Куст до трёх метров, урожай до 8 килограммов на квадратный метр.
  • Краски F1
    Янтарно-жёлтые черри с плотной мякотью. Одинаково хороши в свежем виде и при консервировании. Устойчивы ко многим вирусам и грибкам.
  • Чёрная вишня
    Фиолетово-коричневые томаты, собранные в кисти по 10–20 штук. Десертный вкус и отличная лёжкость делают сорт универсальным.

Сорта томатов черри для теплиц — это не только про урожай, но и про вкус, устойчивость и эстетическое удовольствие. Подбирайте сорта под свои задачи: кто-то ищет раннюю отдачу, кому-то важен внешний вид и экзотика, а кто-то сажает исключительно ради сладкого вкуса. Главное — чтобы черри приносили удовольствие не только на грядке, но и на тарелке.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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