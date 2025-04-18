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Секрет золы: какие растения могут погибнуть от популярного удобрения — проверьте свой сад

3:31
Садоводство » Советы

Зола является популярным и доступным природным удобрением, которое многие садоводы используют для улучшения плодородия почвы. Она содержит множество питательных веществ, таких как кальций, калий, фосфор и магний, что делает её привлекательной для добавления в сад или огород. Однако, несмотря на свои достоинства, зола не подходит для всех растений и её применение требует определённой осторожности. 

Работа в огороде
Фото: Freepik by prostooleh
Работа в огороде

 Химический состав золы

Перед тем как использовать золу, важно понимать её химический состав. Основные элементы, содержащиеся в золе, включают:

  • Калий: помогает укрепить корневую систему и увеличивает устойчивость растений к болезням.
  • Кальций: важен для укрепления клеточных стенок и предотвращения появления заболеваний, таких как вершинная гниль у томатов.
  • Фосфор: способствует развитию корней и активизирует цветение.

Однако, зола также содержит соли и щелочные компоненты, которые могут оказать негативное влияние на определенные сорта растений.

Проблема щелочной реакции

Зола, особенно если она получена из древесины, обладает щелочной реакцией. Это означает, что она способна увеличивать уровень pH почвы, особенно в кислых грунтах. Для некоторых растений, предпочитающих кислую среду (например, рододендроны, голубику, бруснику, папоротники), добавление золы может вызвать стресс и негативно повлиять на их развитие. Изменение кислотно-щелочного баланса может привести к нарушению усвоения питательных веществ, что в итоге скажется на здоровье и внешнем виде растений.

Влияние на некоторые культуры

Некоторые культуры, такие как картофель, морковь и свекла, могут хорошо реагировать на добавление золы благодаря её наличию в почве кальция и калия. Но есть растения, для которых зола может быть губительной:

  • Кабачки и огурцы: могут страдать от избыточного содержания щелочей, что приведёт к ухудшению роста.
  • Томаты: хотя они иногда нуждаются в калии, избыток золы может вызвать поражение вершинной гнилью.
  • Злаковые культуры: могут стать менее устойчивыми к болезням при слишком высоком уровне pH.

Как правильно использовать золу

Если вы всё же хотите использовать золу в своем саду, следует соблюдать несколько рекомендаций:

  • Не применять в больших количествах: достаточно 200–300 г золы на 1 м², чтобы избежать влияния на pH почвы.
  • Исследуйте уровень pH: перед добавлением золы проверьте кислотно-щелочной баланс вашей почвы с помощью тестов.
  • Смешивание: лучше всего комбинировать золу с органическими удобрениями (как компост), чтобы сбалансировать её влияние.
  • Целевое применение: используйте золу исключительно для тех растений, которым она действительно нужна.

Хотя зола является ценным ресурсом для садоводов, её использование требует осознания специфики каждого растения. Бездумное добавление золы в почву может привести к серьёзным проблемам и нарушению гармонии в растительном мире вашего сада. Всегда подходите к выбору удобрений осознанно, учитывая особенности растений и состав почвы, чтобы ваши усилия приносили желаемые плоды.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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