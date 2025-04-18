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Эти 7 ошибок губят рассаду даже у опытных садоводов

2:26
Садоводство

Каждую весну — одна и та же история: рассада сначала радует, а потом вдруг вытягивается, желтеет или чахнет после пересадки. И чаще всего дело не в "плохих семенах" или "капризной погоде", а в простых ошибках, которых легко избежать.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

1. Света мало — даже на южном окне

Даже если кажется, что солнца достаточно, в пасмурные дни и короткий день рассада испытывает световой голод.

Решение:

  • Используйте фитолампы с красно-синим спектром — они стимулируют фотосинтез.

  • Держите лампу на расстоянии 20-30 см от растений, подсвечивайте не более 14 часов в сутки.

2. Температура скачет — и стресс растёт

Днём — жара от батареи, ночью — холод от стекла. Такой перепад тормозит рост и делает растения уязвимыми.

Оптимум:

  • Днём: 18-22 °C, ночью: 14-16 °C.

  • Поставьте под горшки пенопласт или деревянные дощечки, если подоконник холодный.

3. Сухой воздух = слабые всходы

Сухость воздуха — частый спутник зимнего отопления.

Совет:

  • Поставьте увлажнитель или миски с водой рядом с рассадой.

4. Неподходящий грунт

Готовые смеси на основе торфа часто слишком кислые и плотные.

Что делать:

  • Добавьте вермикулит (30% объема) — он улучшает аэрацию.

  • Перед посевом продезинфицируйте землю кипятком или слабым раствором марганцовки.

5. Полив "впритык" — путь к гнилям

Корни не любят холод и избыток влаги.

Как правильно:

  • Вода — только отстоянная и комнатной температуры.

  • Поливать — по краю горшка, а не под стебель.

  • Сливайте воду из поддонов через 20 минут, чтобы избежать загнивания.

6. Нет закалки — нет шансов в огороде

Резкий переезд на улицу — шок для неукреплённой рассады.

Закаливайте за 10-14 дней:

  • Начинайте с 15 минут в тени, постепенно увеличивая время.

  • Или проветривайте, избегая сквозняков, если нет возможности выносить ящики.

7. Спешка — главный враг

Не пытайтесь ускорить рост азотными удобрениями или ранней высадкой — рассада любит плавность и стабильность.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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