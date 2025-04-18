Эти 7 ошибок губят рассаду даже у опытных садоводов

Каждую весну — одна и та же история: рассада сначала радует, а потом вдруг вытягивается, желтеет или чахнет после пересадки. И чаще всего дело не в "плохих семенах" или "капризной погоде", а в простых ошибках, которых легко избежать.
Даже если кажется, что солнца достаточно, в пасмурные дни и короткий день рассада испытывает световой голод.
Решение:
Используйте фитолампы с красно-синим спектром — они стимулируют фотосинтез.
Держите лампу на расстоянии 20-30 см от растений, подсвечивайте не более 14 часов в сутки.
Днём — жара от батареи, ночью — холод от стекла. Такой перепад тормозит рост и делает растения уязвимыми.
Оптимум:
Днём: 18-22 °C, ночью: 14-16 °C.
Поставьте под горшки пенопласт или деревянные дощечки, если подоконник холодный.
Сухость воздуха — частый спутник зимнего отопления.
Совет:
Поставьте увлажнитель или миски с водой рядом с рассадой.
Готовые смеси на основе торфа часто слишком кислые и плотные.
Что делать:
Добавьте вермикулит (30% объема) — он улучшает аэрацию.
Перед посевом продезинфицируйте землю кипятком или слабым раствором марганцовки.
Корни не любят холод и избыток влаги.
Как правильно:
Вода — только отстоянная и комнатной температуры.
Поливать — по краю горшка, а не под стебель.
Сливайте воду из поддонов через 20 минут, чтобы избежать загнивания.
Резкий переезд на улицу — шок для неукреплённой рассады.
Закаливайте за 10-14 дней:
Начинайте с 15 минут в тени, постепенно увеличивая время.
Или проветривайте, избегая сквозняков, если нет возможности выносить ящики.
Не пытайтесь ускорить рост азотными удобрениями или ранней высадкой — рассада любит плавность и стабильность.
Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.