Эти 7 ошибок губят рассаду даже у опытных садоводов

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждую весну — одна и та же история: рассада сначала радует, а потом вдруг вытягивается, желтеет или чахнет после пересадки. И чаще всего дело не в "плохих семенах" или "капризной погоде", а в простых ошибках, которых легко избежать.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

1. Света мало — даже на южном окне

Даже если кажется, что солнца достаточно, в пасмурные дни и короткий день рассада испытывает световой голод.

Решение:

Используйте фитолампы с красно-синим спектром — они стимулируют фотосинтез.

Держите лампу на расстоянии 20-30 см от растений, подсвечивайте не более 14 часов в сутки.

2. Температура скачет — и стресс растёт

Днём — жара от батареи, ночью — холод от стекла. Такой перепад тормозит рост и делает растения уязвимыми.

Оптимум:

Днём: 18-22 °C, ночью: 14-16 °C.

Поставьте под горшки пенопласт или деревянные дощечки, если подоконник холодный.

3. Сухой воздух = слабые всходы

Сухость воздуха — частый спутник зимнего отопления.

Совет:

Поставьте увлажнитель или миски с водой рядом с рассадой.

4. Неподходящий грунт

Готовые смеси на основе торфа часто слишком кислые и плотные.

Что делать:

Добавьте вермикулит (30% объема) — он улучшает аэрацию.

Перед посевом продезинфицируйте землю кипятком или слабым раствором марганцовки.

5. Полив "впритык" — путь к гнилям

Корни не любят холод и избыток влаги.

Как правильно:

Вода — только отстоянная и комнатной температуры.

Поливать — по краю горшка, а не под стебель.

Сливайте воду из поддонов через 20 минут, чтобы избежать загнивания.

6. Нет закалки — нет шансов в огороде

Резкий переезд на улицу — шок для неукреплённой рассады.

Закаливайте за 10-14 дней:

Начинайте с 15 минут в тени, постепенно увеличивая время.

Или проветривайте, избегая сквозняков, если нет возможности выносить ящики.

7. Спешка — главный враг

Не пытайтесь ускорить рост азотными удобрениями или ранней высадкой — рассада любит плавность и стабильность.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

