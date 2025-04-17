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Секретные растения для тени: 5 вьющихся видов, которые оживят даже северную стену

3:58
Садоводство » Цветы

Тенистый сад, особенно на северной стороне, не означает, что вы не можете создать красивое пространство на свежем воздухе. Вьющиеся растения на фасаде дома, садовой стене или заборе — это прекрасное дополнение, которое радует глаз при входе и выходе из дома. Существуют несколько замечательных вьющихся растений, которые любят тень и подойдут для таких условий.

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

Вьющиеся растения отлично подходят для создания зелёного покрова, добавления цветущих элементов, аромата и вертикального интереса, а также помогают привлекать диких животных. Однако важно правильно выбрать растение для конкретных условий, чтобы избежать лишних усилий в будущем. Хорошая новость заключается в том, что независимо от того, получаете ли вы тень в течение части или всего дня, есть несколько вьющихся растений, которые подходят для вашего пространства.

Гортензия вьющаяся

Гортензия вьющаяся — одно из лучших растений для северных тенистых стен. Она цветёт с июля по август и радует глаз красивыми кремово-белыми цветами и нежными семенными головками. Вырастая до шести метров в высоту, она отлично подходит для создания естественного уединения. Рекомендуется подкармливать растение весной, если почва легкая и песчаная, но в богатых почвах в этом нет необходимости. Гортензия не требует особого ухода, кроме легкой обрезки для удаления поврежденных или старых стеблей.

Хмель

Хмель — это ещё одно отличное вьющиеся растение, которое прекрасно растёт в тенистых садах. Оно активно развивается на северных участках, предлагая разнообразие цветов и форм с множеством цветов. Рекомендуется выбирать сорт с сатиновыми белыми цветами, который обладает невероятным ароматом. Хмель не требует обрезки и предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву. Это быстрорастущее растение обычно начинает цвести с конца весны до начала лета.

Жимолость

Жимолость может также стать отличным выбором. Это вьющиеся растение хорошо растёт в полутени и заполняет сад сладким ароматом во время цветения. С ее изысканным ароматом, цветами, похожими на трубы, и яркими цветами (от кремово-белого до насыщенно-розового) жимолость привлекает опылителей, таких как пчёлы и бабочки. После цветения на растении появляются блестящие красные ягоды, которые являются отличным источником корма для птиц.

Плющ

Плющ — отличный выбор, если вы хотите оживить тёмные уголки вашего сада, так как он прекрасно растёт в полной тени. Его можно выращивать на стенах, заборах или перголах, но из-за его агрессивного роста регулярная обрезка необходима для контроля его распространения.

Клематис 

Клематис также попадает в этот список. Он прекрасно подходит для тенистых садов и северных участков, поскольку растёт очень активно, предлагая разнообразие цветовых решений и форм благодаря множеству цветов. Рекомендуется выбирать классический сорт клематиса montana var. wilsonii с белыми звёздчатыми цветами. Это растение не требует обрезки и предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву.

Создание красивого и уютного сада в условиях постоянной тени вполне возможно благодаря выбору правильных вьющихся растений. Гортензия, хмель, жимолость, плющ и клематис — это лишь некоторые из вариантов, которые могут добавить зелени и цвета даже в самые тенистые уголки вашего сада. С правильным подходом даже в тени можно создать поистине красивое пространство!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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