Секретные растения для тени: 5 вьющихся видов, которые оживят даже северную стену

3:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Тенистый сад, особенно на северной стороне, не означает, что вы не можете создать красивое пространство на свежем воздухе. Вьющиеся растения на фасаде дома, садовой стене или заборе — это прекрасное дополнение, которое радует глаз при входе и выходе из дома. Существуют несколько замечательных вьющихся растений, которые любят тень и подойдут для таких условий.

Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Голубая гортензия

Вьющиеся растения отлично подходят для создания зелёного покрова, добавления цветущих элементов, аромата и вертикального интереса, а также помогают привлекать диких животных. Однако важно правильно выбрать растение для конкретных условий, чтобы избежать лишних усилий в будущем. Хорошая новость заключается в том, что независимо от того, получаете ли вы тень в течение части или всего дня, есть несколько вьющихся растений, которые подходят для вашего пространства.

Гортензия вьющаяся

Гортензия вьющаяся — одно из лучших растений для северных тенистых стен. Она цветёт с июля по август и радует глаз красивыми кремово-белыми цветами и нежными семенными головками. Вырастая до шести метров в высоту, она отлично подходит для создания естественного уединения. Рекомендуется подкармливать растение весной, если почва легкая и песчаная, но в богатых почвах в этом нет необходимости. Гортензия не требует особого ухода, кроме легкой обрезки для удаления поврежденных или старых стеблей.

Хмель

Хмель — это ещё одно отличное вьющиеся растение, которое прекрасно растёт в тенистых садах. Оно активно развивается на северных участках, предлагая разнообразие цветов и форм с множеством цветов. Рекомендуется выбирать сорт с сатиновыми белыми цветами, который обладает невероятным ароматом. Хмель не требует обрезки и предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву. Это быстрорастущее растение обычно начинает цвести с конца весны до начала лета.

Жимолость

Жимолость может также стать отличным выбором. Это вьющиеся растение хорошо растёт в полутени и заполняет сад сладким ароматом во время цветения. С ее изысканным ароматом, цветами, похожими на трубы, и яркими цветами (от кремово-белого до насыщенно-розового) жимолость привлекает опылителей, таких как пчёлы и бабочки. После цветения на растении появляются блестящие красные ягоды, которые являются отличным источником корма для птиц.

Плющ

Плющ — отличный выбор, если вы хотите оживить тёмные уголки вашего сада, так как он прекрасно растёт в полной тени. Его можно выращивать на стенах, заборах или перголах, но из-за его агрессивного роста регулярная обрезка необходима для контроля его распространения.

Клематис

Клематис также попадает в этот список. Он прекрасно подходит для тенистых садов и северных участков, поскольку растёт очень активно, предлагая разнообразие цветовых решений и форм благодаря множеству цветов. Рекомендуется выбирать классический сорт клематиса montana var. wilsonii с белыми звёздчатыми цветами. Это растение не требует обрезки и предпочитает влажную, но хорошо дренированную почву.

Создание красивого и уютного сада в условиях постоянной тени вполне возможно благодаря выбору правильных вьющихся растений. Гортензия, хмель, жимолость, плющ и клематис — это лишь некоторые из вариантов, которые могут добавить зелени и цвета даже в самые тенистые уголки вашего сада. С правильным подходом даже в тени можно создать поистине красивое пространство!