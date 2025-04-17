Весенние ошибки садоводов, которые губят весь сезон

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ранняя весна — не время для спешки. Один неосторожный шаг может свести к нулю все усилия. Именно в этом сезоне важно не столько делать, сколько ждать правильного момента. Ниже — список частых весенних промахов садоводов и способы их предотвратить.

Фото: Freepik by bedneyimages Цветы в саду

Не спешите с раскрытием роз

Если вы сняли укрытие слишком рано — почки могут погибнуть от возвратных заморозков. Дождитесь стабильных +10 °C днём.

Как правильно:

В первые дни открывайте кусты ненадолго, в тени.

Каждый день увеличивайте время "прогулки".

Не торопитесь с полным снятием укрытия — дайте розам адаптироваться.

Обрезка: не навреди

Клематисы часто страдают от неправильной обрезки. Сорта, цветущие на прошлогодних побегах, теряют все бутоны после "стрижки под ноль".

Что делать:

Уточните группу обрезки для каждого сорта.

Для гортензий:• если цветёт на новых побегах — обрежьте до 3-4 почек,

• если на старых — удалите только сухие или повреждённые ветки.

Удобрения — не только азот

Азот — хорошо, но в меру. Избыток даст зелень, но не цветы. Весной нужно питание, которое поддержит и рост, и будущую бутонизацию.

Идеально:

В начале сезона — азотно-фосфорная смесь.

При появлении бутонов — подключайте калий (например, монофосфат калия).

Почва: не копать, а дышать

Глубокая перекопка нарушает микрофлору. Капилляры рвутся, черви страдают — структура нарушается.

Вместо этого:

Возьмите вилы и аккуратно аэрируйте почву, слегка приподнимая её.

Это обеспечит доступ кислорода и влаги, не нарушая баланс.

Полив: меньше — лучше

Весной земля холодная и впитывает влагу плохо.

Поливайте так:

Утром и только под корень.

Не допускайте, чтобы вода попадала на листья — это может вызвать ожоги и грибок.

Уточнения

Садово́дство - отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

