Роскошные бутоны каждое лето: как правильно сажать сирийскую розу

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гибискус, известный как сирийская роза, — это не просто кустарник, а настоящий магнит для взглядов. Его яркие, крупные цветы распускаются каждый год, но только если учесть нюансы посадки и ухода. Ниже — подробная инструкция, как превратить ваш участок в восточный сад.

Фото: https://www.flickr.com/photos/104249543@N07/30499085991/ by Rolf Dietrich Brecher from Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гибискус

Когда и куда сажать

Идеальное время для посадки — весна, после того как минует угроза заморозков. Выбирайте солнечное, защищённое от ветра место с рыхлой и питательной почвой. Это залог будущего цветения.

Как подготовить яму

Размер ямы — вдвое больше корневого кома. На дно уложите дренаж из керамзита или щебня. Затем — слой песка и перегноя. Смесь для засыпки: садовая земля, торф и песок в пропорции 2:4:1.

Важно: корневая шейка должна остаться на уровне почвы.

Первый полив и мульчирование

После посадки сформируйте приствольный круг и обильно полейте, чтобы грунт осел. Сверху насыпьте слой сосновой коры — мульча удержит влагу и сдержит рост сорняков. Обновляйте её каждый сезон вместе с внесением компоста.

Уход в сезон

Полив — умеренный, с увеличением в жару. Без застоя воды!

Рыхление после полива улучшает доступ воздуха к корням.

Удаляйте увядшие цветы — это стимулирует новое цветение.

Подкормка и обрезка

С июня по август — фосфорные удобрения каждые две недели.

В августе — калий, чтобы подготовить куст к зиме.

Обрезка весной: удалите слабые и повреждённые ветки, остальные укоротите на треть для пышности.

Болезни и профилактика

Гибискус редко болеет, но корневая гниль может возникнуть при переувлажнении. Решение — хороший дренаж и умеренный полив.

Уточнения

Гиби́скус (лат. Hibiscus) — обширный род растений семейства Мальвовые (Malvaceae). Дикие и окультуренные растения. В основном кустарники и деревья. Встречаются также многолетние и однолетние травы.

