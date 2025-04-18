Роскошные бутоны каждое лето: как правильно сажать сирийскую розу

Гибискус, известный как сирийская роза, — это не просто кустарник, а настоящий магнит для взглядов. Его яркие, крупные цветы распускаются каждый год, но только если учесть нюансы посадки и ухода. Ниже — подробная инструкция, как превратить ваш участок в восточный сад.
Идеальное время для посадки — весна, после того как минует угроза заморозков. Выбирайте солнечное, защищённое от ветра место с рыхлой и питательной почвой. Это залог будущего цветения.
Размер ямы — вдвое больше корневого кома.
На дно уложите дренаж из керамзита или щебня.
Затем — слой песка и перегноя.
Смесь для засыпки: садовая земля, торф и песок в пропорции 2:4:1.
Важно: корневая шейка должна остаться на уровне почвы.
После посадки сформируйте приствольный круг и обильно полейте, чтобы грунт осел. Сверху насыпьте слой сосновой коры — мульча удержит влагу и сдержит рост сорняков. Обновляйте её каждый сезон вместе с внесением компоста.
Полив — умеренный, с увеличением в жару. Без застоя воды!
Рыхление после полива улучшает доступ воздуха к корням.
Удаляйте увядшие цветы — это стимулирует новое цветение.
С июня по август — фосфорные удобрения каждые две недели.
В августе — калий, чтобы подготовить куст к зиме.
Обрезка весной: удалите слабые и повреждённые ветки, остальные укоротите на треть для пышности.
Гибискус редко болеет, но корневая гниль может возникнуть при переувлажнении. Решение — хороший дренаж и умеренный полив.
Гиби́скус (лат. Hibiscus) — обширный род растений семейства Мальвовые (Malvaceae). Дикие и окультуренные растения. В основном кустарники и деревья. Встречаются также многолетние и однолетние травы.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.