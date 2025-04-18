Простой приём для огорода: работает против сорняков и экономит воду

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сорняки — головная боль любого огородника. Они выживают в любых условиях, "воруют" влагу и питательные вещества у культурных растений и мешают урожаю развиваться. Но есть один простой способ, который позволяет контролировать сорняки без лишней мороки — мульчирование.

Фото: web.archive.org by insider51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Что это за метод

Мульчирование — это покрытие почвы слоем органического или специального материала. Он создаёт барьер между землёй и окружающей средой, сохраняя влагу, подавляя рост сорняков и улучшая структуру грунта. В качестве мульчи используют:

кору, опилки и солому;

компост, траву и листья;

стебли растений;

специальную садовую плёнку.

Почему сорняки исчезают

Секрет мульчи в том, что она перекрывает доступ к свету. А без него семена сорняков просто не могут прорасти. К тому же, под плотным слоем мульчи почва остаётся влажной, рыхлой и защищённой от вымывания питательных веществ.

Как правильно мульчировать

Сначала — уборка. Удалите все сорняки вручную, чтобы они не продолжили расти под укрытием. Выбор материала. Для овощей отлично подойдёт трава, солома или листья. Для деревьев — кора или опилки. Толщина слоя - от 5 до 10 см. Тонкий слой не сработает, а слишком толстый может затруднить воздухообмен. Следите за состоянием. Мульча со временем оседает и разрушается — её нужно периодически обновлять.

Бонус: мульча — это не только от сорняков

Защищает от резких перепадов температур.

Удерживает влагу, уменьшая частоту полива.

Улучшает структуру почвы по мере перегнивания.

Снижает уровень солей в верхнем слое почвы.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

