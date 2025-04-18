Простой приём для огорода: работает против сорняков и экономит воду

Сорняки — головная боль любого огородника. Они выживают в любых условиях, "воруют" влагу и питательные вещества у культурных растений и мешают урожаю развиваться. Но есть один простой способ, который позволяет контролировать сорняки без лишней мороки — мульчирование.
Мульчирование — это покрытие почвы слоем органического или специального материала. Он создаёт барьер между землёй и окружающей средой, сохраняя влагу, подавляя рост сорняков и улучшая структуру грунта. В качестве мульчи используют:
кору, опилки и солому;
компост, траву и листья;
стебли растений;
специальную садовую плёнку.
Секрет мульчи в том, что она перекрывает доступ к свету. А без него семена сорняков просто не могут прорасти. К тому же, под плотным слоем мульчи почва остаётся влажной, рыхлой и защищённой от вымывания питательных веществ.
Сначала — уборка. Удалите все сорняки вручную, чтобы они не продолжили расти под укрытием.
Выбор материала. Для овощей отлично подойдёт трава, солома или листья. Для деревьев — кора или опилки.
Толщина слоя - от 5 до 10 см. Тонкий слой не сработает, а слишком толстый может затруднить воздухообмен.
Следите за состоянием. Мульча со временем оседает и разрушается — её нужно периодически обновлять.
Защищает от резких перепадов температур.
Удерживает влагу, уменьшая частоту полива.
Улучшает структуру почвы по мере перегнивания.
Снижает уровень солей в верхнем слое почвы.
Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.