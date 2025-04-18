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Простой приём для огорода: работает против сорняков и экономит воду

1:52
Садоводство

Сорняки — головная боль любого огородника. Они выживают в любых условиях, "воруют" влагу и питательные вещества у культурных растений и мешают урожаю развиваться. Но есть один простой способ, который позволяет контролировать сорняки без лишней мороки — мульчирование.

Огород
Фото: web.archive.org by insider51, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Что это за метод

Мульчирование — это покрытие почвы слоем органического или специального материала. Он создаёт барьер между землёй и окружающей средой, сохраняя влагу, подавляя рост сорняков и улучшая структуру грунта. В качестве мульчи используют:

  • кору, опилки и солому;

  • компост, траву и листья;

  • стебли растений;

  • специальную садовую плёнку.

Почему сорняки исчезают

Секрет мульчи в том, что она перекрывает доступ к свету. А без него семена сорняков просто не могут прорасти. К тому же, под плотным слоем мульчи почва остаётся влажной, рыхлой и защищённой от вымывания питательных веществ.

Как правильно мульчировать

  1. Сначала — уборка. Удалите все сорняки вручную, чтобы они не продолжили расти под укрытием.

  2. Выбор материала. Для овощей отлично подойдёт трава, солома или листья. Для деревьев — кора или опилки.

  3. Толщина слоя - от 5 до 10 см. Тонкий слой не сработает, а слишком толстый может затруднить воздухообмен.

  4. Следите за состоянием. Мульча со временем оседает и разрушается — её нужно периодически обновлять.

Бонус: мульча — это не только от сорняков

  • Защищает от резких перепадов температур.

  • Удерживает влагу, уменьшая частоту полива.

  • Улучшает структуру почвы по мере перегнивания.

  • Снижает уровень солей в верхнем слое почвы.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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