Запрещённые соседи: что никогда не сажают рядом с картошкой умные огородники

3:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Выращивание картофеля – это задача, с которой сталкиваются многие садоводы. Но чтобы получить богатый и здоровый урожай, не всегда нужно прибегать к химическим удобрениям. Один из проверенных методов увеличения урожайности – это совместная посадка, или так называемая компаньонская посадка. Правильный выбор соседей для картофеля может значительно улучшить его рост и защитить от вредителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

Принципы компаньонской посадки

Компаньонская посадка основана на том, что некоторые растения взаимодополняют друг друга, улучшая условия роста и защищая от болезней. Это может быть достигнуто за счёт:

Обогащения почвы (некоторые растения фиксируют азот);

Отпугивания вредителей;

Повышения устойчивости к болезням;

Улучшения структуры почвы.

Теперь рассмотрим, какие растения лучше всего подходят в качестве соседей для картофеля.

Лучшие соседи для картофеля

Бобовые культуры: фасоль, горох и соя. Эти растения фиксируют атмосферный азот в почве, что способствует его обогащению и улучшению роста картофеля. Кроме того, их корневая система улучшает структуру почвы. Капуста: брокколи, цветная капуста и другие виды капусты помогают отпугивать вредителей, таких как колорадский жук. Также капустные запахи могут отвлечь внимание вредителей от картофеля. Морковь: морковь и картофель могут хорошо расти рядом, так как у них разные корневые системы, и они не конкурируют за одни и те же ресурсы. Кроме того, морковь помогает отпугивать нематод, которые могут повредить корни картофеля. Чеснок и лук: эти культуры известны своими свойствами отпугивать вредителей благодаря своему сильному запаху. Поскольку картофель подвержен атакам различных насекомых, чеснок и лук могут стать отличными защитниками. Тмин и укроп: эти пряные травы не только ароматные, но и способны отпугивать насекомых. Их листья выделяют особые вещества, которые могут уменьшить количество вредителей, угрожающих картофелю. Цветы: например, бархатцы и настурции. Эти цветущие растения привлекают полезных насекомых (например, божьих коровок) и отпугивают таких вредителей, как нематоды и тля.

Растения, которые следует избегать рядом с картофелем

Несмотря на множество возможностей для компаньонской посадки, есть и растения, которые не стоит сажать рядом с картофелем:

Томаты: оба растения относятся к семейству пасленовых и могут быть подвержены одинаковым заболеваниям.

Перец: также относится к тому же семейству и не рекомендуется сажать рядом с картошкой.

Фенхель: может угнетать рост картофеля и конкурировать за питательные вещества.

Выращивание картофеля без удобрений возможно благодаря правильному выбору соседей. Компаньонская посадка не только помогает улучшить урожайность, но и делает ваш сад более разнообразным и устойчивым к вредителям и болезням. Попробуйте разнообразить свои грядки, добавив бобовые, капусту, морковь и пряные травы рядом с картошкой, и вы увидите, как повышается её урожайность и качество. С учетом таких простых советов, ваши труды в саду будут вознаграждены богатым и здоровым урожаем!