Почему опытные дачники добавляют в побелку коровяк — секрет защиты на весь сезон

3:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

С приходом весны садоводы начинают заботиться о своих деревьях, одним из важных этапов которого является побелка стволов. Этот процесс не только придаёт деревьям ухоженный вид, но и играет важную роль в защите растений от неблагоприятных внешних факторов. Хотя известь является самым распространённым средством для побелки деревьев, существует и множество других вариантов, которые могут оказаться не менее эффективными.

Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License плодовые деревья

Зачем нужна побелка?

Побелка деревьев выполняет несколько функций:

Защита от вредителей: белая поверхность помогает отпугивать насекомых, которые могут повредить кору и древесину. Снижение температуры: побелка защищает стволы от перегрева на солнце, что особенно актуально в весенний период, когда резкие колебания температуры могут вызвать трещины в коре. Предотвращение гнили: искусственная поверхность помогает предотвратить попадание влаги и гнили на кору, что может привести к заболеваниям. Улучшение внешнего вида: побеленные деревья выглядят более аккуратно и ухоженно в саду.

Известь: классический вариант

Традиционным средством для побелки являются известковые смеси. Известь широко доступна и легко наносится, но у неё есть свои недостатки. Например, со временем она смывается дождями и может потребовать повторного нанесения несколько раз за сезон. К тому же известь не защищает деревья от некоторых вредителей.

Альтернативные средства для побелки деревьев

Гашёная известь: более качественный вариант, чем обычная известь, так как она образует более устойчивое покрытие. Гашёная известь также часто используют в комбинации с дополнительными компонентами, такими как масло, для улучшения стойкости. Краска на водной основе: экологически чистая краска для деревьев, которую можно приобрести в специализированных магазинах. Она защищает от вредителей и обладает хорошими атмосферными свойствами. Побелка на основе глины: глина служит не только для улучшения внешнего вида стволов, но и защищает их от жары и ультрафиолетовых лучей. Глину можно смешивать с водой и сахаром для улучшения её стойкости. Смесь с коровяком: эта органическая побелка отлично защищает деревья от вредителей, а также помогает улучшить структуру почвы вокруг деревьев. Смесь коровяка и воды образует пасту, которую удобно наносить. Побелка с добавлением медного купороса: этот ингредиент помогает борьбе с грибковыми инфекциями и вредителями, одновременно выполняя защитную функцию.

Как правильно наносить побелку?

Независимо от выбранного средства, важно правильно подготовить деревья:

Очистите стволы от старой коры и мусора.

Перед нанесением побелки можно обработать деревья специальными препаратами для борьбы с вредителями и инфекциями.

Наносите смесь равномерно, начиная от корней и заканчивая нижней частью ветвей.

Побелка деревьев — это важный этап ухода за садом, который можно сделать не только с помощью извести. Существует множество альтернативных средств, которые могут обеспечить надёжную защиту и улучшить внешний вид ваших фруктовых и декоративных деревьев. Выбор способа побелки зависит от ваших предпочтений и специфики растений в вашем саду, а также условий окружающей среды. Уделите время заботе о своих деревьях, и они отблагодарят вас здоровьем и abundant урожаем.