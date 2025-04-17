Простой способ собрать чистый урожай: бумажный малч против пластика

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Бумажный малч выглядит как обычная креативная бумага, но выполняет важную функцию — защищает растения от сорняков. Это простой и экологически безопасный способ ухода за садом, особенно при выращивании плодов, салатов и клубники, позволяющий собирать урожай чистыми и красивыми продуктами.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород, грядка

Преимущества бумажного малча

Использование малча — это древняя практика, защищающая растения от холода, засухи и загрязнений. Для малчирования обычно применяют различные материалы: траву, солому, кору деревьев, опилки, нетканые материалы и пластиковые пленки. Однако бумажный малч превосходно заменяет пластиковые и текстильные альтернативы, так как является полностью биологически разлагаемым. Он не загрязняет почву вредными микрочастицами, как это делают пластиковые материалы, а при разложении обогащает землю органическими веществами. Кроме того, при высоких температурах бумажный малч предотвращает перегрев растений, в отличие от тёмных материалов.

Как использовать бумажный малч

Перед укладкой малча рекомендуется хорошо увлажнить участок, что поможет саженцам лучше прижиться. Затем на подготовленный, удобренный и очищенный от сорняков участок раскладывается малч. Он выглядит как простой непрокрашенный креатив, но, сделав разрезы для растений в форме креста, можно высаживать овощи или клубнику. Край малча можно закрепить камнями или досками.

Не забудьте увлажнить малч, чтобы он плотно облегал поверхность почвы и был устойчив к ветру.

Преимущества бумажного малча

Снижает испарение влаги из почвы и помогает поддерживать оптимальную влажность.

Ограничивает рост сорняков, блокируя доступ света.

Удерживает стабильную температуру в почве, что защищает её от перегрева и переохлаждения.

Уменьшает эрозию почвы.

Сохраняет овощи чистыми даже в дождливую погоду.

Альтернатива бумажному малчу

Кроме бумажного малча, можно использовать картон от старых коробок, особенно для крупных растений или участков с сильным ростом сорняков. Картон укладывается в один слой, увлажняется и также фиксируется по краям. Хотя он разлагается медленнее, чем специальный малч, он хорошо подходит для длительного использования, например, в садах, рядом с кустарниками или на дорожках. Для более декоративного вида картон можно покрыть слоем соломы или стружки.

В итоге бумажный малч — это удобный, эффективный и экологически чистый способ защиты вашего сада. Используя его или картон, вы уменьшите количество работы по борьбе с сорняками, повысите здоровье растений и соберете чистый урожай, одновременно внося вклад в устойчивое садоводство без пластиковых отходов.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

