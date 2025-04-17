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Африканские горы на подоконнике: как воссоздать родину замиокулькаса в квартире

2:21
Садоводство » Комнатные цветы

Замиокулькас становится всё более популярным среди любителей комнатных растений благодаря своей необычной форме и лёгкости в уходе. Однако, для того чтобы эта роскошная тропическая красавица росла здоровой и радовала вас густыми, прямыми побегами и блестящими листьями, необходимо учесть ряд важных условий для её выращивания.

Замиокулькас
Фото: creativecommons.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замиокулькас

Став зрелым растением, замиокулькас демонстрирует выразительные и крепкие побеги, однако если выглядит не идеально, это может сигнализировать о проблемах в условиях содержания. Основной ошибкой начинающих цветоводов является неверный выбор освещения. В природе это растение произрастает на солнечных склонах африканских гор и нуждается в солнечном свете «как в воздухе». Недостаток света приводит к тому, что побеги становятся хрупкими и начинают наклоняться.

Специалисты рекомендуют размещать замиокулькас  в максимально светлом месте в доме, избегая при этом прямых солнечных лучей. Если солнечные лучи все же достигают листьев в полуденное время, стоит использовать затенение.

Ключевым моментом для здоровья растения является состояние его клубней. Замиокулькас не следует закапывать глубоко в землю; клубням нужно давать возможность находиться на поверхности, лишь слегка присыпанными почвой.

Другой важный аспект — подходящий горшок. Идеален будет терракотовый горшок, который хорошо пропускает воздух и воду, а также имеет дренажное отверстие для избытка воды.

Что касается полива, то замиокулькас предпочитает умеренное количество воды. В летний период его следует поливать один раз в 7-10 дней, когда верхний слой почвы полностью высохнет. Осенью и зимой частота полива может снижаться до одного раза в 2-4 недели.

Почва тоже играет важную роль: она должна быть рыхлой и хорошо пропускающей воду. Для достижения этих условий рекомендуется добавлять в почву разрыхлители, такие как перлит.

Если соблюдать эти простые правила ухода, замиокулькас будет расти густым и здоровым, радуя вас новыми побегами и ярким внешним видом.

Уточнения

Замиоку́лькас — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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