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Превращаем свой сад в уголок Средиземноморья: простые советы для каждого

2:01
Садоводство

Если вы мечтаете о средиземноморской атмосфере в своём саду, не обязательно переезжать на юг. Достаточно подобрать подходящие растения, чтобы создать уголок, напоминающий о солнечных берегах. Вот несколько растений, которые помогут вам в этом:​

Лаванда
Фото: Selbst geschossen by Matthias Bauer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лаванда

Леандр (олеандр)

Классическое средиземноморское растение с яркими цветами. Предпочитает солнечные места и плодородную почву. Требует регулярного полива и зимовки в помещении. Важно помнить, что все части растения ядовиты, поэтому при уходе за ним следует соблюдать осторожность.

Бугенвиллея

Эффектное растение с яркими прицветниками, которое может достигать нескольких метров в высоту. Любит солнечные места и регулярный полив. Зимой требует содержания в помещении.

Мандевилла (трубчатый жасмин)

Лиана с крупными ароматными цветами. Предпочитает тёплые, влажные условия и требует регулярного полива. Зимой нуждается в помещении с температурой около 15-18°C.

Агапантус (африканская лилия)

Многолетнее растение с крупными синими или фиолетовыми цветами. Любит солнечные места и регулярный полив. Зимой рекомендуется хранить в помещении.

Лаванда

Полукустарник с ароматными фиолетовыми цветами. Предпочитает солнечные, сухие места и хорошо дренированную почву. Отлично подходит для создания ароматных бордюров и клумб.

Розмарин

Ароматный кустарник, используемый как в кулинарии, так и в декоративных целях. Любит солнечные места и хорошо переносит засуху. Зимой в холодных регионах требует укрытия или содержания в помещении.

Выбирая эти растения и обеспечивая им соответствующий уход, вы сможете создать в своём саду атмосферу средиземноморского побережья.

Уточнения

Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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