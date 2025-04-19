Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Муравьи в саду — не всегда благо. Один-два муравейника действительно могут быть полезны: насекомые охотятся на личинок вредителей. Но если муравьёв становится слишком много, считайте, что урожаю объявлена война.
Особенно страдают плодовые деревья. Муравьи проникают под кору, прокладывают ходы, разрушают защитный слой. Более того, они нередко "пасут" тлю и вместе с ней объедают растение. Весной самое время начать действовать.
Не спешите выбрасывать газетные листы. Они могут стать незаменимым оружием в борьбе с вредителями. Всё просто: скомкайте бумагу и слегка намочите. Затем нанесите несколько капель эфирного масла — лучше мяты или лаванды. Эти ароматы муравьи не переносят.
Газета хорошо впитывает запах и долго его удерживает. Разложите скомканные листы возле муравейников, закопайте у корней деревьев или подвесьте прямо на ветках. Насекомые начнут избегать этих мест.
Такой способ работает не только против муравьёв. Бумага с эвкалиптом и базиликом — против тли. Сосна поможет в борьбе со слизнями. А эвкалипт, гвоздика и лаванда отпугнут даже кротов и мышей.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
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