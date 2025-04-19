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Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

1:25
Садоводство

Муравьи в саду — не всегда благо. Один-два муравейника действительно могут быть полезны: насекомые охотятся на личинок вредителей. Но если муравьёв становится слишком много, считайте, что урожаю объявлена война.

Южный огненный муравей
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Южный огненный муравей

Особенно страдают плодовые деревья. Муравьи проникают под кору, прокладывают ходы, разрушают защитный слой. Более того, они нередко "пасут" тлю и вместе с ней объедают растение. Весной самое время начать действовать.

Старые газеты против армии насекомых

Не спешите выбрасывать газетные листы. Они могут стать незаменимым оружием в борьбе с вредителями. Всё просто: скомкайте бумагу и слегка намочите. Затем нанесите несколько капель эфирного масла — лучше мяты или лаванды. Эти ароматы муравьи не переносят.

Газета хорошо впитывает запах и долго его удерживает. Разложите скомканные листы возле муравейников, закопайте у корней деревьев или подвесьте прямо на ветках. Насекомые начнут избегать этих мест.

Дополнительные лайфхаки

Такой способ работает не только против муравьёв. Бумага с эвкалиптом и базиликом — против тли. Сосна поможет в борьбе со слизнями. А эвкалипт, гвоздика и лаванда отпугнут даже кротов и мышей.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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