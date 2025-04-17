Зимующие вредители атакуют! Остановите их до того, как они разрушат ваш сад

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна приходит, и с ней не только долгожданное тепло, но и первая угроза для вашего сада. Болезни и вредители, пережившие зиму в коре, листьях или почве, начинают атаковать ваши растения. Если не принять меры вовремя, можно остаться без летнего урожая. Какие же враги скрываются на вашем участке с наступлением теплых дней? Рассмотрим наиболее опасных и как с ними бороться.

Фото: Freepik by bearfotos is licensed under Рublic domain обработка сада

Зимующие вредители: незаметные захватчики из коры

Не откладывайте первое опрыскивание на потом — именно в апреле нужно начинать бороться с зимующими вредителями. Эти паразиты прячутся в трещинах коры или под почками, и с повышением температуры начинают свою разрушительную деятельность. Лучше всего использовать масляные инсектицидные препараты, которые эффективно уничтожают даже тех вредителей, что атакуют яблони. Это поможет вам сохранить цветущие растения и предотвратить будущие проблемы.

Парша: невидимый враг яблонь и груш

Если на листьях или плодах яблонь и груш появляются небольшие пятна, не спешите их игнорировать. Это может быть началом парши, грибкового заболевания, которое быстро распространяется и уничтожает урожай. Лечение нужно начинать уже на стадии "мышиного ушка" и повторить его при появлении бутона розы. Если парша беспокоит вас каждый год, попробуйте привить более устойчивый сорт или заменить старое дерево новым.

Персиковые локоны: бич дождливого времени

Любовь к холодной, дождливой погоде у персиковых локонов известна многим садоводам. Влажность и холод способствуют развитию этой болезни: листья начинают скручиваться, краснеют и опадают. Дерево увядает, а урожай тает на глазах. Чтобы избежать потерь, начинайте обработку еще в марте, и продолжайте до цветения с интервалом в 14 дней.

Порошкообразный: белый налет, который подавляет жизнь

Весной в саду можно встретить различные виды мучнистой росы — от коричневой на крыжовнике до серой плесени на клубнике. Эти грибы поражают листья, бутоны и плоды, создавая беловатый налет, который подавляет рост растений. С профилактическим опрыскиванием не стоит медлить — начинать нужно сразу после цветения или как только появятся первые признаки заболевания.

Советы по уходу

Регулярное опрыскивание растений поможет вам избежать болезней и вредителей, а своевременные меры спасут ваш сад. Не забывайте следить за состоянием растений и начинайте обработку как можно раньше, чтобы защитить урожай и сохранить здоровье ваших деревьев.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

