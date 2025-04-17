Простой лайфхак против сорняков, который может обернуться долгосрочным ущербом

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Метод избавления от сорняков с помощью поваренной соли стал популярным в социальных сетях. Видео с этим лайфхаком набирают миллионы просмотров, и кажется, что это идеальное решение для борьбы с надоедливыми растениями. Но не так всё просто. Профессиональный садовод Томас Раттер предупреждает, что этот способ может привести к серьезным последствиям.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сорняк

Почему соль — не лучший друг вашего сада

Хлорид натрия, известный как поваренная соль, может эффективно уничтожать сорняки, но имеет один большой недостаток: он разрушает все вокруг. "Соль — едкое вещество, которое влияет на брусчатку, гранит и другие поверхности. При постоянном использовании тротуар со временем придет в негодность", — поясняет Раттер. Это может выглядеть как простое решение, но оно приведет к немалым затратам на ремонт и восстановление.

Соль убивает не только сорняки

Помимо того, что она разрушает поверхность, соль влияет на почву. Когда идёт дождь, растворенная соль проникает в грунт, загрязняя его и убивая не только сорняки, но и полезные микроорганизмы. Сад может стать бесплодным на долгие годы.

Как избежать разрушений

Существует гораздо более безопасный и эффективный способ борьбы с сорняками — ручная прополка. Раттер уверяет: "Это старый, но проверенный метод, который на самом деле дает отличный результат. С правильным инструментом, например, с помощью специального средства для чистки камней, прополка становится намного проще." И, кстати, прополка может стать своего рода медитацией, если подойти к этому с правильным настроем.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

