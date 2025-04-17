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5 душистых кустарников, которые наполнят ваш сад прекрасным ароматом этим летом

3:45
Садоводство » Советы

Весной и летом нет ничего лучше, чем просто отдохнуть и наслаждаться ароматом вашего сада. Выбор лучших душистых кустарников — это ключевой момент в создании ароматного сада, который не только хорошо выглядит, но и приятно пахнет.

Жасмин
Фото: flickr.com by born1945, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жасмин

Не все растения имеют запах, поэтому важно тщательно выбирать, если вы хотите сбалансировать красоту сада с невероятным ароматом. Самый простой способ усилить аромат в саду — это ввести душистый кустарник. Так как многие из них также являются вечнозелеными, они отлично смотрятся на фоне цветных растений без запаха. Кроме того, они обеспечат визуальный интерес зимой.

Итак, если вы хотите создать сладко пахнущий средиземноморский сад или добавить больше душистых растений в своё расслабляющее пространство, вот пять лучших душистых кустарников, которые сделают ваш сад великолепно пахнущим.

Лаванда

Наверное, не удивительно, что на первом месте стоит душистая лаванда. Известная своим успокаивающим древесным ароматом и красивыми фиолетовыми цветами, она сделает ваш сад поистине ароматным. Более того, это растение не требует сложного ухода. 

"Запах лаванды сладкий и цветочный с травяными нотами, и она добавит в сад прекрасный всплеск цвета," — говорит Саманта Ричардс, эксперт по садоводству из Gazeboshop. "За ней легко ухаживать и идеально подходит для солнечных мест с хорошо дренированной почвой."

Звездчатый жасмин

Звездчатый жасмин — это, по сути, кустарник, но его также можно использовать как вьющийся сорт, что делает его универсальным выбором для небольших садов. 

"Он разносит великолепный медовый аромат в воздухе летом благодаря своим восковым белым цветам и прекрасно смотрится на арке или вокруг двери," — говорит Харриет Уорсли из Worsley Design & Consultancy. "Вы также можете купить его с высотой 3,5 метра для немедленного эффекта."

Розмарин и чабрец

Свежий травяной сад всегда будет благоухать, поэтому обязательно подумайте о добавлении розмарина и чабреца в ваш сад. 

"Розмарин предлагает сильный, травянистый, сосновый аромат с легкими лимонными нотами, а чабрец обеспечивает мягкий и пряный запах с оттенками мяты и цитрусовых," — добавляет Саманта. "Размещая розмарин в местах с активным движением, вы можете активировать его аромат, когда будете проходить мимо."

Цистус (скальный роза)

Цистус — один из лучших кустарников для полного солнца и известен своей устойчивостью, даже хорошо растет на бедной почве. Эти кустарники отличаются своими красивыми белыми цветами, которые не только приятно пахнут, но и поднимают настроение на вашем участке.

"Запах цистуса бальзамический с оттенками цитрусовых и трав, его часто сравнивают с ароматом солнечного света," — говорит Саманта. "Цистус приносит уникальный и экзотический аромат в сад."

Питтоспорум

Питтоспорум — аккуратный вечнозеленый кустарник с разноцветными листьями и небольшими душистыми цветками. Это отличный выбор для контейнеров и идеален для защищенных солнечных садов.

"Цветет весной и летом, его нежные белые цветы имеют слегка сладкий и кремовый аромат, похожий на запах жасмина, но с фруктовыми нотами," — говорит Саманта. "Он хорошо уравновешивает более интенсивные травяные ароматы, такие как розмарин и лаванда."

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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