Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шампиньоны с начинкой, которые спасают любой стол
Молодые пенсионеры обрели смысл жизни за $3 500 в месяц
Остатки варёного картофеля — это новый кулинарный шедевр: что можно приготовить
Проехал в 2024-м — платишь по тарифу 2025-го: спорное нововведение о повторных штрафах
5 душистых кустарников, которые наполнят ваш сад прекрасным ароматом этим летом
Секрет идеальных мускул: вот почему Омега-3 нужно принимать перед тренировкой
Кожа подмышек потемнела? Вот как бережно её осветлить
Французский стартап бросил вызов Google и Microsoft — и это может сработать
Пододеяльник больше не нужен: решение, которое упрощает жизнь

Как сажать и ухаживать за лютиками: советы для их успешного роста и красивого цветениялютики

4:13
Садоводство » Цветы

Лютики, известные как рануколюсы, ценятся за свою романтичную и воздушную атмосферу. Их нежные, многослойные, бумажные лепестки поднимаются на длинных стеблях над волнистой листвой. Эти цветы действительно являются одними из драгоценностей весеннего сада.

Лютики
Фото: flickr.com by Paul van de Velde, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лютики

Рануколюсы сажают весной или осенью, и они растут из клубнеобразных корней, называемых кромками. "Существует много сортов рануколюсов и различных размеров кромок," говорит Дэниел Шейви, цветочный фермер и владелец Petal Pickers Flower Company. "Маленькие кромки производят меньше цветков, но цветы больше. Крупные кромки производят больше цветков, но независимо от сорта, все они красивы."

Когда сажать рануколюсы

Весна — это идеальное время для посадки кромок рануколюсов, как только минует угроза заморозков. Они начинают цвести с мая до июня, так что чем раньше вы посадите их, тем лучше, объясняет Пол Паркер, генеральный директор J. Parker's. Эти цветы производят великолепные рваные и многослойные цветы, которые цветут в течение нескольких недель, что делает их отличным дополнением к летнему бордеру или контейнерам.

Как сажать рануколюсы

Рануколюсы можно выращивать как в грядках, так и в контейнерах, но поскольку они могут быть чувствительны к холоду, лучше всего начинать их в горшках, а затем выставлять на улицу. "Если вы беспокоитесь о недостатке солнечного света в своем саду, цветочные горшки могут быть очень полезными. Просто переместите их на место, где больше солнечного света," рекомендует Пол.

Перед началом рекомендуется замочить кромки рануколюсов в воде на около часа перед посадкой, хотя это и не является строгой необходимостью, но поможет им быстрее расти.

Посадка рануколюсов в грядках

Выройте ямку, чтобы кромка удобно поместилась, примерно 5 см в глубину и 10 см друг от друга. Пол предлагает добавить костную муку и садовый песок (или использованный компост) на дно ямки — это поможет растениям расти здоровыми и улучшит дренаж почвы. "Поместите каждую кромку в ямку, убедившись, что острые "лапки" направлены вниз, и разместите их на расстоянии в два раза шире, чем они сами. Накройте землей и слегка придавите," — советует он.

Посадка рануколюсов в горшках

Заполните горшок наполовину универсальным компостом, оставив около 10 см до верхушки горшка. Опять же, разместите кромки на поверхности почвы с лапками вниз, на расстоянии около 5 см друг от друга. "Накройте кромки компостом до верхушки горшка, разламывая комки и аккуратно прижимая землю, чтобы она была ровной," говорит Пол. "Отличный совет — поставить горшок на подставки, чтобы влага могла свободно уходить."

Уход за рануколюсами

Свет: Рануколюсы хорошо растут на полном солнце. В теплых климатах обеспечьте им немного тени во второй половине дня, но в прохладном климате они могут находиться под солнцем весь день.

Почва: Влажная, но хорошо дренированная.

Полив: Поливайте молодые растения регулярно в первые несколько месяцев, обеспечивая, чтобы верхние 15 см (6 дюймов) почвы были влажными, но не заболоченными. Держите растения во влажном состоянии по мере роста и цветения.

Удобрение: Подкармливайте растения весной сбалансированным удобрением. Королевское садоводческое общество (RHS) предлагает использовать Growmore или костную муку.

Будут ли возвращаться рануколюсы каждый год?

Рануколюсы могут возвращаться каждый год, но это зависит от условий выращивания и климата. Они могут вести себя как однолетние или многолетние растения в зависимости от региона и ухода. Правильный уход и условия помогут им цвести снова.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Добытый Францией уран может достаться России и Китаю
Экономика и бизнес
Добытый Францией уран может достаться России и Китаю Аудио 
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить
Домашние животные
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Последние материалы
Алеся Кафельникова заявила, что носит одежду женщин лёгкого поведения
Как сажать и ухаживать за лютиками: советы для их успешного роста и красивого цветениялютики
Кристальная чистота и легендарный маяк: секрет популярности озера Себаго
Лебедь из покрышки и другие ужасы: от какого декора пора избавиться этой весной
Красиво — не значит правильно: что стоит за купированными ушами и хвостами
Спартак уничтожил Урал за 45 минут: тренер раскрыл главную причину катастрофы 0:3
Пешеходные переходы стали минным полем: как законно проехать и не лишиться половины зарплаты
Работающие пенсионеры и неработающие: разница в выплатах — кто получает больше
Стас Пьеха рассказал, как справляется с приступами агрессии
Холодный пот от прогресса: как человекоподобные роботы заставляют нас волноваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.