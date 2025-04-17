Как сажать и ухаживать за лютиками: советы для их успешного роста и красивого цветениялютики

4:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лютики, известные как рануколюсы, ценятся за свою романтичную и воздушную атмосферу. Их нежные, многослойные, бумажные лепестки поднимаются на длинных стеблях над волнистой листвой. Эти цветы действительно являются одними из драгоценностей весеннего сада.

Фото: flickr.com by Paul van de Velde, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лютики

Рануколюсы сажают весной или осенью, и они растут из клубнеобразных корней, называемых кромками. "Существует много сортов рануколюсов и различных размеров кромок," говорит Дэниел Шейви, цветочный фермер и владелец Petal Pickers Flower Company. "Маленькие кромки производят меньше цветков, но цветы больше. Крупные кромки производят больше цветков, но независимо от сорта, все они красивы."

Когда сажать рануколюсы

Весна — это идеальное время для посадки кромок рануколюсов, как только минует угроза заморозков. Они начинают цвести с мая до июня, так что чем раньше вы посадите их, тем лучше, объясняет Пол Паркер, генеральный директор J. Parker's. Эти цветы производят великолепные рваные и многослойные цветы, которые цветут в течение нескольких недель, что делает их отличным дополнением к летнему бордеру или контейнерам.

Как сажать рануколюсы

Рануколюсы можно выращивать как в грядках, так и в контейнерах, но поскольку они могут быть чувствительны к холоду, лучше всего начинать их в горшках, а затем выставлять на улицу. "Если вы беспокоитесь о недостатке солнечного света в своем саду, цветочные горшки могут быть очень полезными. Просто переместите их на место, где больше солнечного света," рекомендует Пол.

Перед началом рекомендуется замочить кромки рануколюсов в воде на около часа перед посадкой, хотя это и не является строгой необходимостью, но поможет им быстрее расти.

Посадка рануколюсов в грядках

Выройте ямку, чтобы кромка удобно поместилась, примерно 5 см в глубину и 10 см друг от друга. Пол предлагает добавить костную муку и садовый песок (или использованный компост) на дно ямки — это поможет растениям расти здоровыми и улучшит дренаж почвы. "Поместите каждую кромку в ямку, убедившись, что острые "лапки" направлены вниз, и разместите их на расстоянии в два раза шире, чем они сами. Накройте землей и слегка придавите," — советует он.

Посадка рануколюсов в горшках

Заполните горшок наполовину универсальным компостом, оставив около 10 см до верхушки горшка. Опять же, разместите кромки на поверхности почвы с лапками вниз, на расстоянии около 5 см друг от друга. "Накройте кромки компостом до верхушки горшка, разламывая комки и аккуратно прижимая землю, чтобы она была ровной," говорит Пол. "Отличный совет — поставить горшок на подставки, чтобы влага могла свободно уходить."

Уход за рануколюсами

Свет: Рануколюсы хорошо растут на полном солнце. В теплых климатах обеспечьте им немного тени во второй половине дня, но в прохладном климате они могут находиться под солнцем весь день.

Почва: Влажная, но хорошо дренированная.

Полив: Поливайте молодые растения регулярно в первые несколько месяцев, обеспечивая, чтобы верхние 15 см (6 дюймов) почвы были влажными, но не заболоченными. Держите растения во влажном состоянии по мере роста и цветения.

Удобрение: Подкармливайте растения весной сбалансированным удобрением. Королевское садоводческое общество (RHS) предлагает использовать Growmore или костную муку.

Будут ли возвращаться рануколюсы каждый год?

Рануколюсы могут возвращаться каждый год, но это зависит от условий выращивания и климата. Они могут вести себя как однолетние или многолетние растения в зависимости от региона и ухода. Правильный уход и условия помогут им цвести снова.