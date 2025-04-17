Как сажать и ухаживать за лютиками: советы для их успешного роста и красивого цветениялютики

Лютики, известные как рануколюсы, ценятся за свою романтичную и воздушную атмосферу. Их нежные, многослойные, бумажные лепестки поднимаются на длинных стеблях над волнистой листвой. Эти цветы действительно являются одними из драгоценностей весеннего сада.
Рануколюсы сажают весной или осенью, и они растут из клубнеобразных корней, называемых кромками. "Существует много сортов рануколюсов и различных размеров кромок," говорит Дэниел Шейви, цветочный фермер и владелец Petal Pickers Flower Company. "Маленькие кромки производят меньше цветков, но цветы больше. Крупные кромки производят больше цветков, но независимо от сорта, все они красивы."
Весна — это идеальное время для посадки кромок рануколюсов, как только минует угроза заморозков. Они начинают цвести с мая до июня, так что чем раньше вы посадите их, тем лучше, объясняет Пол Паркер, генеральный директор J. Parker's. Эти цветы производят великолепные рваные и многослойные цветы, которые цветут в течение нескольких недель, что делает их отличным дополнением к летнему бордеру или контейнерам.
Рануколюсы можно выращивать как в грядках, так и в контейнерах, но поскольку они могут быть чувствительны к холоду, лучше всего начинать их в горшках, а затем выставлять на улицу. "Если вы беспокоитесь о недостатке солнечного света в своем саду, цветочные горшки могут быть очень полезными. Просто переместите их на место, где больше солнечного света," рекомендует Пол.
Перед началом рекомендуется замочить кромки рануколюсов в воде на около часа перед посадкой, хотя это и не является строгой необходимостью, но поможет им быстрее расти.
Выройте ямку, чтобы кромка удобно поместилась, примерно 5 см в глубину и 10 см друг от друга. Пол предлагает добавить костную муку и садовый песок (или использованный компост) на дно ямки — это поможет растениям расти здоровыми и улучшит дренаж почвы. "Поместите каждую кромку в ямку, убедившись, что острые "лапки" направлены вниз, и разместите их на расстоянии в два раза шире, чем они сами. Накройте землей и слегка придавите," — советует он.
Заполните горшок наполовину универсальным компостом, оставив около 10 см до верхушки горшка. Опять же, разместите кромки на поверхности почвы с лапками вниз, на расстоянии около 5 см друг от друга. "Накройте кромки компостом до верхушки горшка, разламывая комки и аккуратно прижимая землю, чтобы она была ровной," говорит Пол. "Отличный совет — поставить горшок на подставки, чтобы влага могла свободно уходить."
Свет: Рануколюсы хорошо растут на полном солнце. В теплых климатах обеспечьте им немного тени во второй половине дня, но в прохладном климате они могут находиться под солнцем весь день.
Почва: Влажная, но хорошо дренированная.
Полив: Поливайте молодые растения регулярно в первые несколько месяцев, обеспечивая, чтобы верхние 15 см (6 дюймов) почвы были влажными, но не заболоченными. Держите растения во влажном состоянии по мере роста и цветения.
Удобрение: Подкармливайте растения весной сбалансированным удобрением. Королевское садоводческое общество (RHS) предлагает использовать Growmore или костную муку.
Рануколюсы могут возвращаться каждый год, но это зависит от условий выращивания и климата. Они могут вести себя как однолетние или многолетние растения в зависимости от региона и ухода. Правильный уход и условия помогут им цвести снова.
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