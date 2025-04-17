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Как вырастить огурцы в горшках и контейнерах

3:26
Садоводство » Овощи

Огурцы — замечательные растения, которые хорошо растут в летнем саду, но если у вас ограниченное пространство, вы также можете выращивать их в горшках и контейнерах. Этот метод удобен и позволяет новичкам-садоводам легко ухаживать за огурцами.

Рассада огурцов
Фото: 500px.com by Breanna Larow, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада огурцов

Выращивание растений в горшках требует немного иного подхода, чем в открытом грунте, и огурцы не являются исключением. Мы поговорили с опытными специалистами, чтобы узнать, как правильно заботиться об этих вкусных овощах от начала до конца.

Сорта огурцов для контейнерного выращивания

Поскольку огурцы довольно просты в выращивании, большинство сортов можно сажать в контейнерах. Однако некоторые сорта будут лучшим выбором. Ники Джаббур, основательница Savvy Gardening, рекомендует в основном кустовые огурцы, так как они занимают меньше места и не требуют установки опоры. Она также использует стандартную томатную сетку для поддержки.

Особенно рекомендованы сорта Quick Snack и Bush Slicer за их компактные размеры. Есть и вьющиеся огурцы, но они требуют больше пространства, что менее подходит для контейнерного выращивания. Для любителей вьющихся сортов Джаббур предлагает рассмотреть Diva или Suyo Long.

Когда сажать огурцы

Огурцы лучше всего растут в теплую погоду, поэтому их следует сажать после того, как риск заморозков пройдет. Сажать семена нужно на глубину полдюйма или пересаживать крепкие саженцы, когда температура стабильно превышает 15°C.

Уход за огурцами

Выращивание огурцов в горшках и контейнерах имеет свои преимущества, но требует особого ухода. Вот несколько важных моментов, на которые акцентируют внимание эксперты:

Свет  

Огурцы нуждаются в 6-8 часах солнечного света в день, независимо от того, растут ли они в саду или в контейнере. Контейнеры можно перемещать на более солнечные места в течение сезона.

Полив  

Поливать огурцы в горшках нужно чаще, чем в открытом грунте. Старайтесь поддерживать влажность почвы, но избегайте избыточного полива. Установка автоматической системы полива с таймером может быть хорошим решением для занятых людей.

Если вы предпочитаете поливать самостоятельно, Джаббур рекомендует проверять необходимость полива. "Воткните палец в почву — если на глубине дюйма она сухая, значит, пришло время поливать," говорит она.

Почва и удобрение  

Одним из преимуществ контейнерного выращивания является возможность настраивать состав почвы. Джаббур предпочитает использовать смесь из 50% готового грунта и 50% компоста, добавляя гранулированное органическое удобрение. Огурцы требуют высокой плодородности и влаги, и такая смесь создаст идеальные условия для роста.

Регулярно подкармливайте растения жидким органическим удобрением раз в одну-две недели. Джаббур рекомендует использовать эмульсию рыбы.

Размер горшка  

Бартр советует использовать горшок диаметром около 60 см. Убедитесь, что вы учитываете количество огурцов, которые планируете вырастить, и сколько места они займут.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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