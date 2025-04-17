Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гаражный культ: зачем хранили поршни, которых не было в машине
Самые тихие, чистоплотные и дружелюбные породы для городских квартир
Как найти пятизвёздочный отель по цене бюджетного — советы путешественникам
Авто за копейки и кредит на годы: схема, в которую попадаются даже умные
Рыба как в ресторане: гениальный трюк, чтобы она не разваливалась при жарке
Ягода, которая знает секрет молодости: не вишня, а настоящее оружие ЗОЖ
Секреты получения "бесплатных растений" от садовода
Токсичный бодипозитив или почему полные люди ненавидят ЗОЖников
Хотите сохранить красоту во время беременности? Начните с этих ритуалов ухода

Выращивание спаржи: терпение, которое стоит затрат

3:05
Садоводство » Советы

Спаржа — не самый распространенный овощ среди садоводов, что объясняется необходимостью терпения в процессе её роста. Однако три года ожидания — это не так много, если учесть, что спаржа может беспечно плодоносить до 20 лет в виде нежных зелёных побегов.

Спаржа
Фото: en.wikipedia.org by RyanFreisling
Спаржа

Если вы никогда не видели растение спаржи, то его необычный внешний вид может удивить: вместо привычных листьев и стеблей, спаржа выглядит как прямые палочки, которые просто вырастают из земли. Если вы решили вырастить спаржу в своем саду, вот несколько важных рекомендаций.

Выбор места для посадки

Для начала, в климатических зонах с 3 по 8 спаржу не нужно сажать каждый год, поэтому выбирайте для нее место, где она сможет расти на протяжении долгого времени. Идеально подойдет солнечное место с хорошо дренированным и плодородным грунтом. Для улучшения почвы добавьте щедрую порцию компоста или хорошо перепревшего навоза перед посадкой.

Посадка спаржи

Хотя спаржу можно вырастить из семян, рекомендуется сажать однолетние коронки (спящие корни) вместо этого, которые можно найти в садовых центрах или каталогах. Посадка коронок позволит сократить время до первого урожая на один год.

Сажайте коронки в подготовленные грядки без сорняков в начале весны. Сделайте канавки шириной 30-45 см и глубиной 15-30 см, оставляя расстояние в 90 см между рядами (если вы сажаете больше одного ряда). Располагайте коронки на расстоянии 30-45 см друг от друга, распространяя корни по дну канавки. Затем легонько посыпьте их 5-7 см почвы и хорошо полейте.

Когда побеги начнут расти, постепенно подсыпаем почву, пока коронки полностью не окажутся под землей и канавки не заполнятся. После этого можно сделать мульчирование.

Поливайте растения глубоко в период засухи, но избегайте переувлажнения.

Уход и сбор урожая

Позвольте растениям расти в течение двух полных лет, а с весны третьего года начинайте сбор урожая, когда стебли достигают высоты 15-25 см и толщины с карандаш. Используйте острый нож, чтобы срезать каждый стебель чуть ниже уровня почвы, стараясь не повредить молодые побеги. Сбор урожая можно продолжать примерно шесть недель, в зависимости от климата.

Важно не собирать урожай после шестинедельного периода, который начинается с момента достижения первых стеблей зрелости. Оставшиеся стебли должны оставаться в земле для накопления энергии на следующий год.

В конце сезона появятся папоротниковидные листья. Оставьте их на месте, пока они не станут коричневыми, затем удалите их у уровня грунта.

Уточнения

Спа́ржа — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему миру, преимущественно в сухом климате.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Еда и рецепты
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи Аудио 
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Последние материалы
Кошка, унаследовавшая миллионы: правда о самом богатом питомце
Не приправа, а гормональный регулятор: против пота, боли и стресса
Шампиньоны с начинкой, которые спасают любой стол
Молодые пенсионеры обрели смысл жизни за $3 500 в месяц
Остатки варёного картофеля — это новый кулинарный шедевр: что можно приготовить
Проехал в 2024-м — платишь по тарифу 2025-го: спорное нововведение о повторных штрафах
5 душистых кустарников, которые наполнят ваш сад прекрасным ароматом этим летом
Кожа подмышек потемнела? Вот как бережно её осветлить
Секрет идеальных мускул: вот почему Омега-3 нужно принимать перед тренировкой
Французский стартап бросил вызов Google и Microsoft — и это может сработать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.