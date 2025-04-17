Выращивание спаржи: терпение, которое стоит затрат

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Спаржа — не самый распространенный овощ среди садоводов, что объясняется необходимостью терпения в процессе её роста. Однако три года ожидания — это не так много, если учесть, что спаржа может беспечно плодоносить до 20 лет в виде нежных зелёных побегов.

Фото: en.wikipedia.org by RyanFreisling Спаржа

Если вы никогда не видели растение спаржи, то его необычный внешний вид может удивить: вместо привычных листьев и стеблей, спаржа выглядит как прямые палочки, которые просто вырастают из земли. Если вы решили вырастить спаржу в своем саду, вот несколько важных рекомендаций.

Выбор места для посадки

Для начала, в климатических зонах с 3 по 8 спаржу не нужно сажать каждый год, поэтому выбирайте для нее место, где она сможет расти на протяжении долгого времени. Идеально подойдет солнечное место с хорошо дренированным и плодородным грунтом. Для улучшения почвы добавьте щедрую порцию компоста или хорошо перепревшего навоза перед посадкой.

Посадка спаржи

Хотя спаржу можно вырастить из семян, рекомендуется сажать однолетние коронки (спящие корни) вместо этого, которые можно найти в садовых центрах или каталогах. Посадка коронок позволит сократить время до первого урожая на один год.

Сажайте коронки в подготовленные грядки без сорняков в начале весны. Сделайте канавки шириной 30-45 см и глубиной 15-30 см, оставляя расстояние в 90 см между рядами (если вы сажаете больше одного ряда). Располагайте коронки на расстоянии 30-45 см друг от друга, распространяя корни по дну канавки. Затем легонько посыпьте их 5-7 см почвы и хорошо полейте.

Когда побеги начнут расти, постепенно подсыпаем почву, пока коронки полностью не окажутся под землей и канавки не заполнятся. После этого можно сделать мульчирование.

Поливайте растения глубоко в период засухи, но избегайте переувлажнения.

Уход и сбор урожая

Позвольте растениям расти в течение двух полных лет, а с весны третьего года начинайте сбор урожая, когда стебли достигают высоты 15-25 см и толщины с карандаш. Используйте острый нож, чтобы срезать каждый стебель чуть ниже уровня почвы, стараясь не повредить молодые побеги. Сбор урожая можно продолжать примерно шесть недель, в зависимости от климата.

Важно не собирать урожай после шестинедельного периода, который начинается с момента достижения первых стеблей зрелости. Оставшиеся стебли должны оставаться в земле для накопления энергии на следующий год.

В конце сезона появятся папоротниковидные листья. Оставьте их на месте, пока они не станут коричневыми, затем удалите их у уровня грунта.

Уточнения

Спа́ржа — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему миру, преимущественно в сухом климате.

