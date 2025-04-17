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Секреты получения "бесплатных растений" от садовода

2:09
Садоводство » Советы

С приходом тепла в Великобритании садоводы сталкиваются с рядом задач, которые необходимо выполнить для создания красивого уголка на улице. Садовод Бен поделился своими рекомендациями о самых важных работах, которые стоит сделать до конца апреля, в том числе, как получить "бесплатные растения".

На своем YouTube-канале "GardenWithBen" эксперт отметил: "В саду есть множество различных дел, и некоторые из самых важных задач необходимо выполнить в апреле".

Одним из советов Бена стало деление многолетников. Этот процесс заключается в том, чтобы выкопать растения из земли и разделить их на разные секции. Вот шаги, которые помогут в этом деле:

Подготовка

Выберите здоровые многолетние растения, которые уже достигли значительного размера. Лучше всего для деления подходят растения, которые растут слишком близко друг к другу или утратили свою прежнюю красоту.

Выкапывание

Бережно выкопайте растение из земли, стараясь не повредить корневую систему. Используйте садовые инструменты, чтобы вытащить растение целиком.

Деление

После того как растение выкопано, разделите его на несколько частей. Каждая часть должна иметь как минимум один живой побег и корни. Можно использовать нож или руки для аккуратного деления.

Посадка

Подготовьте новое место для посадки каждого деленного растения. Убедитесь, что почва удобрена и рыхлая. Высадите каждую секцию в заранее подготовленное место и хорошо полейте.

Деление многолетников не только позволяет получить "бесплатные растения", но и омолодить существующие растения, способствуя их здоровому росту и цветению.

Таким образом, садоводы могут не только расширить свои коллекции растений без дополнительных затрат, но и поддерживать здоровье своих растений. Напоминаем, что своевременное выполнение этих работ в апреле поможет создать красивый и ухоженный сад к лету.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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