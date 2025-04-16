Быстрый рост чеснока: удобрения после ночных заморозков

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок, выращенный на собственном участке, является надежным источником натурального антибиотика, а не искусственного продукта. Этот достаточно требовательный к питательным веществам овощ требует особого внимания в весенний период, так как правильное удобрение позволяет получить богатый урожай и повысить устойчивость к болезням.

Фото: commons.wikimedia.org by Zenon Sych, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ чеснок

Когда начинать весеннее удобрение

Весной удобрения для чеснока следует применять, когда растения достигнут фазы 4-5 листьев, что обычно происходит в марте или апреле, в зависимости от погодных условий. В этот период интенсивно развивается надземная часть растения, нуждающаяся в насыщении питательными веществами, особенно в азоте, который способствует росту зеленых листьев. Удобрение чеснока следует проводить каждые 2–3 недели.

Достаточное количество питательных веществ сделает чеснок более устойчивым к заболеваниям и поможет развить сильные и здоровые побеги, что необходимо для успешного фотосинтеза. Важно помнить, что последнее удобрение должно быть проведено не позже середины мая.

Удобрение куриным навозом

Куриный навоз — это одно из самых ценных органических удобрений, благодаря высокому содержанию азота, фосфора и калия. При использовании куриного навоза для удобрения чеснока улучшается структура почвы и увеличивается её способность удерживать воду.

Однако стоит подождать с удобрением куриным навозом до тех пор, пока не исчезнет риск заморозков, так как избыток азота может привести к быстрому росту побегов, которые будут более чувствительными к морозу.

Приготовление удобрения из куриного навоза включает несколько шагов:

Свежий куриный навоз нужно ферментировать, чтобы избежать ожогов для растений. Для этого навоз помещается в ведро или бочку, разбавляется водой в соотношении 1:10 и оставляется на 1–2 недели для ферментации. После завершения ферментации раствор следует процедить, а остатки можно использовать в компосте. Полученный раствор необходимо разбавить водой в соотношении 1:10 и использовать для полива чеснока, нанося его прямо под растения.

Общие рекомендации по удобрению

Удобрение куриным навозом рекомендуется проводить в два этапа с интервалом 2–3 недели в период активного роста чеснока, то есть с марта по май. При этом необходимо учитывать состояние растений и погодные условия, так как избыточное количество навоза может привести к засолению почвы. После удобрения куриным навозом полезно подкармливать растения био-гумусом для лучшего развития.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

