Уникальный способ выращивания огурцов: советы для богатого урожая

Лето – это время, когда на каждой чешской овощной даче непременно растут огурцы. Не существует ничего вкуснее сладких и хрустящих домашних огурцов! Каждый садовод мечтает о богатом и раннем урожае, чтобы наслаждаться свежими огурцами всё лето. Автор популярного канала предлагает необычный метод, который позволяет начинать сбор урожая на 2 недели раньше и значительно увеличить его количество.
Для этого вам понадобятся пластиковые бутылки (не более 1,5 литра) и пузырчатая пленка – все доступно каждому садоводу!
Этапы подготовки:
Посадка и уход:
На подготовленный теплый участок высадите рассаду огурцов и установите домашний парник. Раком из бревен можно создать простую треугольную конструкцию. Важно покрыть его не обычной пленкой, а пузырчатой – она обеспечивает отличную изоляцию и удерживает тепло лучше, чем полиэтилен.
Соблюдая эти условия, вы можете быть уверены в богатом урожае огурцов, который не разочарует!
В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.