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Уникальный способ выращивания огурцов: советы для богатого урожая

1:57
Садоводство » Овощи

Лето – это время, когда на каждой чешской овощной даче непременно растут огурцы. Не существует ничего вкуснее сладких и хрустящих домашних огурцов! Каждый садовод мечтает о богатом и раннем урожае, чтобы наслаждаться свежими огурцами всё лето. Автор популярного канала предлагает необычный метод, который позволяет начинать сбор урожая на 2 недели раньше и значительно увеличить его количество.

Для этого вам понадобятся пластиковые бутылки (не более 1,5 литра) и пузырчатая пленка – все доступно каждому садоводу! 

Этапы подготовки:

  1. Выбор места и подготовка участка: выберите место для грядки и выкопайте канаву глубиной 30-50 см и шириной 50-70 см.
  2. Укладка бутылок: на дно канавы уложите пластиковые бутылки и заполните их очень горячей водой.
  3. Создание слоя органики: на бутылки положите 15 см слоя соломы, затем добавьте навоз и кухонные отходы, смешанные с сеном, и снова закройте слоем соломы.
  4. Закрытие грядки: засыпьте полученный «слоеный пирог» землей толщиной 20 см и сразу полейте кипятком. Затем накройте пленкой на неделю – за это время почва нагреется, и начнется микробиологический процесс разложения органики с выделением тепла.

Посадка и уход:

На подготовленный теплый участок высадите рассаду огурцов и установите домашний парник. Раком из бревен можно создать простую треугольную конструкцию. Важно покрыть его не обычной пленкой, а пузырчатой – она обеспечивает отличную изоляцию и удерживает тепло лучше, чем полиэтилен.

Соблюдая эти условия, вы можете быть уверены в богатом урожае огурцов, который не разочарует!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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