Лавровый лист: рядом с какими растениями его сажать и с какими не стоит

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лавровый лист, известный также как любек, является популярной кулинарной и лекарственной травой. Он обладает множеством полезных свойств и активно используется в кулинарии, а также в народной медицине. Если вы хотите вырастить на своем садовом участке много ароматных листьев лаврового листа, вам нужно знать, с какими растениями его можно сажать, а с какими лучше не открывать.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лавровый лист

Растения-соседи для лаврового листа

Лавровый лист можно сажать как отдельно, так и рядом с другими травами и овощами. Важно учитывать, что соседние растения должны иметь схожие требования к условиям произрастания. Вы можете сажать лавровый лист рядом с петрушкой, укропом, кинзой, мятой и зеленым луком. Рекомендуется размещать лавровый лист на краю грядки, чтобы он не затенял другие растения. Если вы планируете выращивать его в контейнерах, знайте, что он не вырастет до такой же высоты, как в открытом грунте, поэтому у вас не будет проблем с его соседями.

Лавровый лист можно также высаживать рядом с бобами, ревенем и многолетними растениями, которые не требуют кислой почвы для роста.

Растения, с которыми не стоит сажать лавровый лист

Лавровый лист предпочитает более влажную почву, и при правильном уходе может вырасти до двух метров. Поэтому лучше избегать совместной посадки с растениями, нуждающимися в сухих условиях, такими как шалфей, розмарин и тимьян. Также стоит провести его подальше от лаванды. Выращивание этих трав лучше организовать в сухом месте.

Кроме того, не рекомендуется сажать лавровый лист на месте, где ранее росли укроп, сельдерей или пастернак. Это поможет избежать распространения некоторых вредителей и болезней.

Почему стоит вырастить лавровый лист на своем участке

Лавровый лист считается одной из самых полезных трав, оказывающих положительное влияние на здоровье. Он также привлекает полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки. Когда лавровый лист достигнет нужной высоты, его стоит обрезать, чтобы запастись им на зиму. После этого его можно оставить цвести, тем самым привлекая полезных насекомых в сад.

Цветы лаврового листа привлекают различные виды насекомых, включая специальные божьи коровки, которые известны своим кислым запахом, отпугивающим котов и комаров. Листья можно продолжать использовать в кулинарии, но их аромат будет менее выражен.

Лавровый лист — прекрасный выбор для вашего сада, учитывая его пользa и способность привлекать полезных опылителей. Не забудьте также ознакомиться с методами удобрения, чтобы обеспечить лучшую урожайность этой замечательной травы.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

