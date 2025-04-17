Воздух стал чище, а настроение — лучше: всё благодаря этим растениям

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения — это не только красиво, но и полезно. Они умеют больше, чем просто украшать интерьер. Мало кто знает, что зелёные помощники активно очищают воздух в квартире от токсинов, увлажняют его и даже помогают бороться со стрессом. Особенно это важно в условиях города, где даже мебель и краска могут выделять опасные вещества.

Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спатифиллум

Вот 10 растений, которые делают воздух чище — и не требуют особого ухода.

1. Хлорофитум

Простой в уходе, не боится перепадов температуры и света. Эффективно устраняет формальдегид, бензол и другие токсины.

2. Фикус Бенджамина

Пушистое деревце не только "ловит" пыль, но и фильтрует бензол, трихлорэтилен и формальдегид. Любит свет и умеренный полив.

3. Спатифиллум

Растение с белыми цветами и зелёными листьями. Отлично справляется с аммиаком и токсинами. Любит полутень и влагу.

4. Пеларгония

Не просто цветёт, но и дезинфицирует воздух благодаря эфирным маслам. Борется с бактериями и грибками. Предпочитает солнце.

5. Сансевиерия

Известна как "тещин язык". Идеальна для спальни: очищает воздух и выделяет кислород даже ночью. Почти не требует ухода.

6. Хамедорея

Мини-пальма с тропическим характером. Очищает воздух, увлажняет его и создаёт атмосферу отдыха. Любит тёплый влажный климат.

7. Гербера

Яркие цветы и функция очистки от формальдегида и трихлорэтилена. Подходит для спальни и офиса, если есть рассеянный свет.

8. Кипарисовик

Хвойный аромат снимает стресс, а иголки поглощают вредные вещества. Нуждается в хорошем освещении и регулярном поливе.

9. Алоэ

Классика ухода за собой и воздухом. Выделяет сок, заживляющий кожу, и фильтрует воздух. Реагирует на токсины — сигнализирует пятнами.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

