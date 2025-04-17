Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 вторых блюд от бабушек СССР
Один из лучших пляжей Англии оказался совсем не там, где вы думаете
ЕС не решился перекрыть газ России и пошёл на попятную
Бег для похудения: сколько раз в неделю тренироваться, чтобы быстро достичь желаемого
Пятизвёздочный сюрприз: Лолита пригласила звёздного коллегу в Турцию
Нанопластика против кератина: безопасное выпрямление — это реально
Цветок, что видит души: бархатцы и их загадочная слава на границе миров
Земля уходит из-под ног: Болонья оседает сантиметр за сантиметром — и никто ничего не делает
Пока вы ждёте результат анализа, ваша собака уже знает диагноз

Воздух стал чище, а настроение — лучше: всё благодаря этим растениям

2:16
Садоводство

Комнатные растения — это не только красиво, но и полезно. Они умеют больше, чем просто украшать интерьер. Мало кто знает, что зелёные помощники активно очищают воздух в квартире от токсинов, увлажняют его и даже помогают бороться со стрессом. Особенно это важно в условиях города, где даже мебель и краска могут выделять опасные вещества.

Спатифиллум
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спатифиллум

Вот 10 растений, которые делают воздух чище — и не требуют особого ухода.

1. Хлорофитум

Простой в уходе, не боится перепадов температуры и света. Эффективно устраняет формальдегид, бензол и другие токсины.

2. Фикус Бенджамина

Пушистое деревце не только "ловит" пыль, но и фильтрует бензол, трихлорэтилен и формальдегид. Любит свет и умеренный полив.

3. Спатифиллум

Растение с белыми цветами и зелёными листьями. Отлично справляется с аммиаком и токсинами. Любит полутень и влагу.

4. Пеларгония

Не просто цветёт, но и дезинфицирует воздух благодаря эфирным маслам. Борется с бактериями и грибками. Предпочитает солнце.

5. Сансевиерия

Известна как "тещин язык". Идеальна для спальни: очищает воздух и выделяет кислород даже ночью. Почти не требует ухода.

6. Хамедорея

Мини-пальма с тропическим характером. Очищает воздух, увлажняет его и создаёт атмосферу отдыха. Любит тёплый влажный климат.

7. Гербера

Яркие цветы и функция очистки от формальдегида и трихлорэтилена. Подходит для спальни и офиса, если есть рассеянный свет.

8. Кипарисовик

Хвойный аромат снимает стресс, а иголки поглощают вредные вещества. Нуждается в хорошем освещении и регулярном поливе.

9. Алоэ

Классика ухода за собой и воздухом. Выделяет сок, заживляющий кожу, и фильтрует воздух. Реагирует на токсины — сигнализирует пятнами.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025 Олег Володин Сводка с фронта: Зеленский угрожает РФ неотвратимым ударом, Трамп отказался поставлять Киеву оружие даже за деньги Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
ТОП-5 вторых блюд от бабушек СССР
Один из лучших пляжей Англии оказался совсем не там, где вы думаете
Воздух стал чище, а настроение — лучше: всё благодаря этим растениям
ЕС не решился перекрыть газ России и пошёл на попятную
Бег для похудения: сколько раз в неделю тренироваться, чтобы быстро достичь желаемого
Пятизвёздочный сюрприз: Лолита пригласила звёздного коллегу в Турцию
Нанопластика против кератина: безопасное выпрямление — это реально
Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025
Цветок, что видит души: бархатцы и их загадочная слава на границе миров
Земля уходит из-под ног: Болонья оседает сантиметр за сантиметром — и никто ничего не делает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.