Воздух стал чище, а настроение — лучше: всё благодаря этим растениям

Комнатные растения — это не только красиво, но и полезно. Они умеют больше, чем просто украшать интерьер. Мало кто знает, что зелёные помощники активно очищают воздух в квартире от токсинов, увлажняют его и даже помогают бороться со стрессом. Особенно это важно в условиях города, где даже мебель и краска могут выделять опасные вещества.
Вот 10 растений, которые делают воздух чище — и не требуют особого ухода.
Простой в уходе, не боится перепадов температуры и света. Эффективно устраняет формальдегид, бензол и другие токсины.
Пушистое деревце не только "ловит" пыль, но и фильтрует бензол, трихлорэтилен и формальдегид. Любит свет и умеренный полив.
Растение с белыми цветами и зелёными листьями. Отлично справляется с аммиаком и токсинами. Любит полутень и влагу.
Не просто цветёт, но и дезинфицирует воздух благодаря эфирным маслам. Борется с бактериями и грибками. Предпочитает солнце.
Известна как "тещин язык". Идеальна для спальни: очищает воздух и выделяет кислород даже ночью. Почти не требует ухода.
Мини-пальма с тропическим характером. Очищает воздух, увлажняет его и создаёт атмосферу отдыха. Любит тёплый влажный климат.
Яркие цветы и функция очистки от формальдегида и трихлорэтилена. Подходит для спальни и офиса, если есть рассеянный свет.
Хвойный аромат снимает стресс, а иголки поглощают вредные вещества. Нуждается в хорошем освещении и регулярном поливе.
Классика ухода за собой и воздухом. Выделяет сок, заживляющий кожу, и фильтрует воздух. Реагирует на токсины — сигнализирует пятнами.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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