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Хрен растёт мощным, если сделать это с корнем за 2 недели

1:18
Садоводство

Опытные дачники знают: если просто воткнуть корень хрена в землю, можно и без урожая остаться. А вот при правильной подготовке — растение вырастет мощным, ароматным и не разрастётся по участку как сорняк.

Хрен
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хрен

Что делать перед посадкой

  1. За две недели до посадки достаньте корни хрена из прохладного хранилища. Это может быть подвал, холодильник или любое другое прохладное место.

  2. Перенесите их в тёплое помещение и прикройте влажной тканью. Это создаст комфортные условия для пробуждения растения.

  3. Оставьте так до появления признаков прорастания — это будет видно по слегка набухшим почкам.

Обработка перед посадкой

После начала вегетации сделайте важный шаг:

  • Удалите почки в средней части корня, оставив только верхние и нижние.
    Такой приём позволяет избежать лишних побегов, которые ослабляют растение и делают корень тонким и разветвлённым.

Перед тем как отправить корень в грунт:

  • Замочите его в растворе фунгицида. Это усилит иммунитет и ускорит приживаемость.

Такая несложная подготовка позволит вырастить крепкий хрен с толстым, ровным и сочным корнем — без лишней поросли.

Уточнения

Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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