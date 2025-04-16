Хрен растёт мощным, если сделать это с корнем за 2 недели

Опытные дачники знают: если просто воткнуть корень хрена в землю, можно и без урожая остаться. А вот при правильной подготовке — растение вырастет мощным, ароматным и не разрастётся по участку как сорняк.
За две недели до посадки достаньте корни хрена из прохладного хранилища. Это может быть подвал, холодильник или любое другое прохладное место.
Перенесите их в тёплое помещение и прикройте влажной тканью. Это создаст комфортные условия для пробуждения растения.
Оставьте так до появления признаков прорастания — это будет видно по слегка набухшим почкам.
После начала вегетации сделайте важный шаг:
Удалите почки в средней части корня, оставив только верхние и нижние.
Такой приём позволяет избежать лишних побегов, которые ослабляют растение и делают корень тонким и разветвлённым.
Перед тем как отправить корень в грунт:
Замочите его в растворе фунгицида. Это усилит иммунитет и ускорит приживаемость.
Такая несложная подготовка позволит вырастить крепкий хрен с толстым, ровным и сочным корнем — без лишней поросли.
Хрен обыкнове́нный, или Хрен дереве́нский (лат. Armorácia rusticána), — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae).
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