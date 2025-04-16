Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот ужин кажется безобидным, но врачи считают его смертельно опасным
Подтянутые руки без спортзала: вот что работает круче тренажёров
До 7 тысяч за забывчивость: за что штрафуют арендаторов квартир
Наводнения, засухи, жара: как Европа расплачивается за климатический кризис
Почему пингвина признали виновным в падении вертолёта
Безалкогольное пиво с градусами: в чём подвох
Откуда перед сном появляется второе дыхание: ответ учёных шокировал
Открытые зеркала спасают от чужих ошибок: звучит странно, но это работает
Найдена забытая могила советского актера из сказок Алексея Катышева

Обычная морковь, но после такого приёма — не влезает в ладонь

1:25
Садоводство

Каждый дачник мечтает вытащить из грядки морковку — и чтобы не в ладошку, а на две руки. Но просто ждать хорошей погоды — мало. Чтобы корнеплоды выросли по-настоящему крупными, нужно помочь им уже на этапе посадки.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Морковь

Не обычный посев, а "луночный"

Один из самых эффективных способов — посадка моркови и свёклы в лунки. Это не требует сложных манипуляций, но даёт отличный результат.

Как посадить по уму:

  1. На грядке выкопайте лунки — глубиной около 30-40 см.

  2. На дно каждой добавьте щедрую порцию перегноя и золы — именно эта смесь станет "заправкой" для роста.

  3. В каждую лунку положите 2-3 семени, чтобы повысить шанс всходов.

  4. Присыпьте землёй и полейте.

Почему это работает

  • Глубина помогает формировать длинный и крупный корень.

  • Питательная смесь сразу даёт растению нужный старт.

  • Зола обогащает почву калием и фосфором, перегной даёт азот.

Но есть нюанс: при таком способе придётся поливать чаще, особенно в засушливые дни. Зато результат стоит каждого литра воды.

Правильная посадка — это 50% успеха. Остальное — регулярный полив и минимальная забота. А на выходе — сочная морковь и сладкая свёкла, которые не стыдно показать соседям.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить
Домашние животные
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить Аудио 
Популярное
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный

В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.

Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
До 7 тысяч за забывчивость: за что штрафуют арендаторов квартир
Наводнения, засухи, жара: как Европа расплачивается за климатический кризис
Почему пингвина признали виновным в падении вертолёта
Обычная морковь, но после такого приёма — не влезает в ладонь
Безалкогольное пиво с градусами: в чём подвох
Откуда перед сном появляется второе дыхание: ответ учёных шокировал
Открытые зеркала спасают от чужих ошибок: звучит странно, но это работает
Найдена забытая могила советского актера из сказок Алексея Катышева
Профилактический ботокс в 25 — бьюти-ход на опережение или пустая трата денег
Когда герой среди нас: Терри Брэдшоу открыл заклинившую дверь самолёта и стал звездой рейса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.