Обычная морковь, но после такого приёма — не влезает в ладонь

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает вытащить из грядки морковку — и чтобы не в ладошку, а на две руки. Но просто ждать хорошей погоды — мало. Чтобы корнеплоды выросли по-настоящему крупными, нужно помочь им уже на этапе посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Морковь

Не обычный посев, а "луночный"

Один из самых эффективных способов — посадка моркови и свёклы в лунки. Это не требует сложных манипуляций, но даёт отличный результат.

Как посадить по уму:

На грядке выкопайте лунки — глубиной около 30-40 см. На дно каждой добавьте щедрую порцию перегноя и золы — именно эта смесь станет "заправкой" для роста. В каждую лунку положите 2-3 семени, чтобы повысить шанс всходов. Присыпьте землёй и полейте.

Почему это работает

Глубина помогает формировать длинный и крупный корень.

Питательная смесь сразу даёт растению нужный старт.

Зола обогащает почву калием и фосфором, перегной даёт азот.

Но есть нюанс: при таком способе придётся поливать чаще, особенно в засушливые дни. Зато результат стоит каждого литра воды.

Правильная посадка — это 50% успеха. Остальное — регулярный полив и минимальная забота. А на выходе — сочная морковь и сладкая свёкла, которые не стыдно показать соседям.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

