Обычная морковь, но после такого приёма — не влезает в ладонь

Каждый дачник мечтает вытащить из грядки морковку — и чтобы не в ладошку, а на две руки. Но просто ждать хорошей погоды — мало. Чтобы корнеплоды выросли по-настоящему крупными, нужно помочь им уже на этапе посадки.
Один из самых эффективных способов — посадка моркови и свёклы в лунки. Это не требует сложных манипуляций, но даёт отличный результат.
Как посадить по уму:
На грядке выкопайте лунки — глубиной около 30-40 см.
На дно каждой добавьте щедрую порцию перегноя и золы — именно эта смесь станет "заправкой" для роста.
В каждую лунку положите 2-3 семени, чтобы повысить шанс всходов.
Присыпьте землёй и полейте.
Глубина помогает формировать длинный и крупный корень.
Питательная смесь сразу даёт растению нужный старт.
Зола обогащает почву калием и фосфором, перегной даёт азот.
Но есть нюанс: при таком способе придётся поливать чаще, особенно в засушливые дни. Зато результат стоит каждого литра воды.
Правильная посадка — это 50% успеха. Остальное — регулярный полив и минимальная забота. А на выходе — сочная морковь и сладкая свёкла, которые не стыдно показать соседям.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.