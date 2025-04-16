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Урожай будет в два раза больше, если убрать стрелку у чеснока правильно

Садоводство

Когда чеснок пускает стрелку — это не просто "знак взросления", а тревожный сигнал для дачника. Этот побег с семенами тянет на себя силы растения, и головка, которой мы так ждем, в итоге вырастает маленькой и рыхлой. Но если знать, как и когда действовать — урожай только выиграет.

Чеснок
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Чеснок

Почему важно удалять стрелки

Стрелка — это побег, который появляется на определённой стадии роста. Если её оставить, всё питание уйдёт в семена, а не в головку чеснока. Поэтому важно вовремя вмешаться.

Когда срезать стрелку

  • Делайте это, когда побег уже сформировался, но ещё мягкий.

  • Он должен легко сгибаться пальцами — это признак нужного момента.

  • Лучше проводить процедуру утром и в сухую погоду: срез подсохнет быстрее и не станет воротами для инфекции.

Как обрезать правильно

  • Обрезайте всего в 1 см от основания стрелки.

  • Срез делайте перпендикулярно земле — не наискосок.

  • Не тяните за стрелку — только острым ножом или секатором.

Куда девать стрелки

Выбрасывать — ошибка!
Свежесрезанные стрелки отлично подойдут:

  • для жарки с овощами,

  • в яичницу или омлет,

  • в песто и чесночное масло,

  • как острая закуска к мясу или картошке.

У них яркий вкус и аромат, особенно в свежем виде. Не пропустите возможность добавить в меню оригинальную нотку прямо с грядки.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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