Урожай будет в два раза больше, если убрать стрелку у чеснока правильно

Когда чеснок пускает стрелку — это не просто "знак взросления", а тревожный сигнал для дачника. Этот побег с семенами тянет на себя силы растения, и головка, которой мы так ждем, в итоге вырастает маленькой и рыхлой. Но если знать, как и когда действовать — урожай только выиграет.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Чеснок

Почему важно удалять стрелки

Стрелка — это побег, который появляется на определённой стадии роста. Если её оставить, всё питание уйдёт в семена, а не в головку чеснока. Поэтому важно вовремя вмешаться.

Когда срезать стрелку

Делайте это, когда побег уже сформировался, но ещё мягкий.

Он должен легко сгибаться пальцами — это признак нужного момента.

Лучше проводить процедуру утром и в сухую погоду: срез подсохнет быстрее и не станет воротами для инфекции.

Как обрезать правильно

Обрезайте всего в 1 см от основания стрелки.

Срез делайте перпендикулярно земле — не наискосок.

Не тяните за стрелку — только острым ножом или секатором.

Куда девать стрелки

Выбрасывать — ошибка!

Свежесрезанные стрелки отлично подойдут:

для жарки с овощами,

в яичницу или омлет,

в песто и чесночное масло,

как острая закуска к мясу или картошке.

У них яркий вкус и аромат, особенно в свежем виде. Не пропустите возможность добавить в меню оригинальную нотку прямо с грядки.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



