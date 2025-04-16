Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

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1:25
Садоводство

С приходом тёплых дней всё больше людей вспоминают про сад. А если вы хотите, чтобы летом ваш огород выглядел аккуратно, а урожай был богатым — стоит действовать уже сейчас. И первое, что нужно сделать — не выкидывать овощные отходы.

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

Кожура — это не мусор, а суперудобрение

Картофель, как и его кожура, — настоящий кладезь питательных веществ. В ней много калия, магния и фосфора — именно то, что нужно растениям в период активного роста. И вместо того чтобы выбрасывать её, дайте ей вторую жизнь.

Согласно Hot Stuff Works, можно превратить кожуру в питательную подкормку. Как? Очень просто:

  • Поместите кожуру в любую ёмкость.
  • Залейте водой.
  • Дайте настояться от суток до недели, периодически помешивая.
  • Процедите, разбавьте водой — и поливайте свои растения.

А можно ещё проще

Просто выкопайте неглубокую ямку в огороде, сложите туда кожуру, кожуру цитрусовых, стебли брокколи и другую растительную "мелочь", а потом засыпьте землёй. Всё это со временем превратится в натуральное удобрение, которое насытит почву витаминами A и C.

И главное — всё это не требует ни специальных знаний, ни опыта. Даже если вы впервые в жизни решили заняться огородом, вы справитесь за пару минут.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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