Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

С приходом тёплых дней всё больше людей вспоминают про сад. А если вы хотите, чтобы летом ваш огород выглядел аккуратно, а урожай был богатым — стоит действовать уже сейчас. И первое, что нужно сделать — не выкидывать овощные отходы.
Картофель, как и его кожура, — настоящий кладезь питательных веществ. В ней много калия, магния и фосфора — именно то, что нужно растениям в период активного роста. И вместо того чтобы выбрасывать её, дайте ей вторую жизнь.
Согласно Hot Stuff Works, можно превратить кожуру в питательную подкормку. Как? Очень просто:
Просто выкопайте неглубокую ямку в огороде, сложите туда кожуру, кожуру цитрусовых, стебли брокколи и другую растительную "мелочь", а потом засыпьте землёй. Всё это со временем превратится в натуральное удобрение, которое насытит почву витаминами A и C.
И главное — всё это не требует ни специальных знаний, ни опыта. Даже если вы впервые в жизни решили заняться огородом, вы справитесь за пару минут.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.