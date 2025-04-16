Воняет? Не спеши выбрасывать — саду это понравится

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна в самом разгаре, и миллионы людей снова выходят в сады. Вместе с семенами и лейками есть кое-что, что может удивить даже опытного дачника: испорченное молоко.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко

Да-да, та самая бутылка, которую вы уже почти выкинули, может стать настоящей находкой. Главное — знать, как её правильно использовать.

Как это работает

Скисшее молоко — это органика, и в отличие от свежего, оно не вызывает плесени и не привлекает вредителей. А ещё - не источает тот самый "молочный запах" при разложении.

Вот что советуют в The Greenwashing Index:

Смешайте скисшее молоко с почвой — оно обогатит её полезными веществами.

Хотите защитить растения от мучнистой росы? Разведите одну часть молока в десяти частях воды и обработайте листья.

Никогда не поливайте растения чистым молоком — это может навредить.

Если хотите усилить эффект — разбавьте молоко с водой 50/50 и полейте землю рядом с растением, не задевая корень напрямую.

Мука — ещё один неожиданный помощник

Оказывается, обычная мука тоже может работать как удобрение. Особенно хороша она для зелёных культур — шпината, салата, капусты. Всё благодаря содержанию азота, кальция и микроэлементов.

Вот как использовать:

Добавляйте муку в компост небольшими слоями.

Или рассыпьте её по почве за пару недель до посадки.

Главное — не переборщить. Лучше понемногу, но регулярно.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

