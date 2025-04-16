Воняет? Не спеши выбрасывать — саду это понравится

Весна в самом разгаре, и миллионы людей снова выходят в сады. Вместе с семенами и лейками есть кое-что, что может удивить даже опытного дачника: испорченное молоко.
Да-да, та самая бутылка, которую вы уже почти выкинули, может стать настоящей находкой. Главное — знать, как её правильно использовать.
Скисшее молоко — это органика, и в отличие от свежего, оно не вызывает плесени и не привлекает вредителей. А ещё - не источает тот самый "молочный запах" при разложении.
Вот что советуют в The Greenwashing Index:
Если хотите усилить эффект — разбавьте молоко с водой 50/50 и полейте землю рядом с растением, не задевая корень напрямую.
Оказывается, обычная мука тоже может работать как удобрение. Особенно хороша она для зелёных культур — шпината, салата, капусты. Всё благодаря содержанию азота, кальция и микроэлементов.
Вот как использовать:
Главное — не переборщить. Лучше понемногу, но регулярно.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.