Этот трюк поможет вам создать пышный сад даже при ограниченном бюджете

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводство — это не только вдохновение, но и расходы. Особенно если мечтаете о пышных клумбах, а цены на растения в питомниках кусаются. Но есть способ создать живописный цветник практически бесплатно — вырастить многолетники из семян. Это проще, чем кажется, и точно стоит затраченных усилий.

Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парк

Почему семена — ваш главный союзник

Покупая растения в горшках, мы ограничены и в количестве, и в бюджете. Пара кустиков на клумбе — и всё равно пусто. А вот из одного пакетика семян можно получить десятки растений. Да, чуть дольше, но вы сможете создать настоящую куртину — основу любого красивого цветника. А если эксперимент не удался — потери минимальны.

Экономия очевидна:

Семена — 50-150 ₽.

Готовое растение в контейнере — от 300 ₽.

Выгода — в разы.

Выращивание через рассаду: для тех, кто хочет результат в первый год

Ряд многолетников зацветают уже в первый сезон, если посеять их на рассаду в феврале-марте. Среди них:

эхинацея,

шалфей,

нивяник,

лихнис,

пенстемон и др.

Что потребуется:

Лотки или пищевые контейнеры с крышками,

Рассадный грунт,

Бирки для маркировки.

Семена сеют по поверхности влажного субстрата (многие из них светочувствительные), слегка опрыскивают и накрывают. Прорастание может занять до месяца, так что терпение — ваш лучший помощник. После появления всходов нужно обеспечить 14-16 часов освещения в сутки.

Посев в открытый грунт: проще, чем кажется

Можно не заморачиваться с рассадой, а высеять семена прямо в сад. Главное — защитить их от птиц и дождя. Используйте перегной вместо земли для засыпки и не забывайте о поливе. После появления 4-х листов рассаду пересаживают или прореживают.

Стратификация: имитация зимы

Некоторым семенам нужен холод. Их помещают в холодильник на 2-3 месяца в зип-пакет с влажным песком. Или можно устроить "зимнюю теплицу" в разрезанной бутылке: посев, скотч — и в сугроб. Весной всё оживёт.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.

