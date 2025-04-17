Роскошный, как пион: этот цветок стал любимцем 2025 года

Пышный, бархатный, нежный, как пион — и такой капризный, как истинный красавец. Ранункулюс, или лютик азиатский, стал главным цветком 2025 года по версии 1-800-flowers. Но несмотря на свою роскошную внешность, он всё ещё редкий гость в российских садах. А ведь его можно вырастить — и не один раз!
Название "ranunculus" в переводе с латыни — "маленькая лягушка". Всё потому, что лютики, включая ранункулюсы, любят влагу и тянутся к водоёмам. Азиатский лютик — не исключение. Это компактный многолетник с пушистой листвой и цветами до 10 см. Зацветает в середине лета, если посадить весной, но быстро исчезает: эфемероид — значит, радует недолго.
Учитывая его средиземноморские корни, в средней полосе России растение не зимует. Поэтому:
Проще всего сажать корневые шишки — дают цветение уже в этом сезоне.
Семена — для терпеливых: зацветут только на следующий год.
Корневые шишки выглядят сухими и "мертвыми", но после замачивания в воде оживают. Высаживать стоит в мае, отростками вниз, на глубину 4-8 см. Важно: лютик плохо переносит пересадку, поэтому лучше сразу сажать в отдельные ёмкости или кашпо.
Оптимальные условия:
дренированная почва,
умеренный полив,
свет и отсутствие сквозняков,
фосфорно-калийные подкормки раз в 2 недели.
К середине августа растение отмирает. Шишки нужно выкопать, обработать и высушить. Хранить лучше в бумажных пакетах в прохладе. Некоторые садоводы выращивают ранункулюсы как однолетники, не заморачиваясь с хранением.
Идеальны для бордюров, клумб, альпийских горок и кашпо. Главное — продумать замену после отцветания, чтобы клумба не выглядела лысой.
"Цветущая долина" - миниатюрные махровые лютики всех цветов радуги.
"Пикоти" - среднерослые с двухцветными лепестками.
"Блумингдейл" - японские сорта с насыщенными оттенками.
"Клони Саксес" - идеальны для букетов, с зелёной серединкой.
"Клони Пон-Пон" - напоминают капусту, очень устойчивы.
"Баттерфлай" - высокие полумахровые, будто розы.
"Томер" и "Элеганс" - компактные и популярные у флористов.
Лю́тик (лат. Ranúnculus) — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Водные или наземные травы с едким, а иногда и ядовитым соком.
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