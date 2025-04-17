Улитки больше не вернутся: три способа, проверенных дачниками

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд — милые создания, а на деле — коварные враги урожая. Слизни и улитки двигаются медленно, но наносят ущерб быстро. Особенно если вы уехали на несколько дней: возвращаетесь — а вместо капусты и клубники одни обгрызенные листья.

Фото: web.archive.org by LEONARDO DASILVA, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огород

Конечно, в продаже есть химические средства. Но кто захочет обрабатывать грядки ядом, особенно если речь идёт о съедобных культурах? К счастью, есть три простых, дешёвых и вполне экологичных способа борьбы с этими вредителями.

1. Кукурузная мука — смертельное угощение

Брюхоногие не могут устоять перед этим продуктом. Достаточно насыпать кукурузную муку в банку или пластиковую крышку, положить на бок или вкопать по уровню почвы.

Вредители охотно ползут на угощение — и… погибают, не переварив лакомство. Улов нужно просто убрать и при необходимости обновить приманку.

2. Ловушка с пивом или квасом

Слизни — настоящие гурманы. Стоит налить немного пива или кваса в банку и прикопать по горлышко — и ароматный напиток соберёт всех "гостей" со всей округи.

Каждое утро остаётся лишь вытряхивать "пивных" нарушителей и доливать напиток. Работает эффективно, особенно в тёплую и влажную погоду.

3. Кофе против слизней

Варите крепкий кофе? Не спешите выливать гущу. Кофейный раствор можно использовать для опрыскивания грядок и почвы. Для слизней это раздражающее и отпугивающее средство.

Также можно использовать соль, но только точечно: она губит не только вредителей, но и почву. Поэтому лучше обойтись кофе или ловушками — и урожай будет в безопасности.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

