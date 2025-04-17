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Натуральный барьер от клещей своими руками — безопасно и просто

Садоводство

Клещи — одни из самых неприятных "гостей" на даче. Они не только портят отдых на природе, но и несут реальную угрозу здоровью, ведь могут быть переносчиками опасных заболеваний. Хорошая новость: защититься от них можно без ядовитой химии и специальных средств. Главное — знать пару простых трюков.

Сад, огород, грядка
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород, грядка

Натуральные репелленты: эффективно и безопасно

Первое, что нужно сделать — отпугнуть клещей запахами, которые им не по душе. Для этого отлично подойдут:

  • Эфирные масла
    Лаванда, эвкалипт, розмарин, пихта или хвоя — всё это отпугивает клещей. Каплю масла можно нанести на одежду или кожу, если вы выходите на участок.

  • Растения на грядке
    Мята, лук и чеснок — не только полезны в кулинарии, но и работают как "естественная граница" для клещей. Высадите их по периметру участка или рядом с местами отдыха.

Спрей от клещей своими руками

Чтобы сделать натуральный репеллент:

  1. Возьмите 150 мл яблочного уксуса.

  2. Добавьте 3 мл эфирного масла (пихта, ель, хвоя или лаванда).

  3. Разбавьте ещё 150 мл воды и хорошо перемешайте.

Полученным раствором можно опрыскивать одежду, обувь, нижнюю часть штанов или даже территорию вокруг беседки и дорожек.

Бонус: как ещё снизить риск укуса

  • Косите траву регулярно: клещи любят влажные и густые заросли.

  • Избегайте сидеть прямо на траве.

  • Используйте одежду с длинными рукавами и закрытую обувь.

  • После прогулки обязательно осматривайте кожу и волосы.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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