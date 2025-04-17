Натуральный барьер от клещей своими руками — безопасно и просто

Клещи — одни из самых неприятных "гостей" на даче. Они не только портят отдых на природе, но и несут реальную угрозу здоровью, ведь могут быть переносчиками опасных заболеваний. Хорошая новость: защититься от них можно без ядовитой химии и специальных средств. Главное — знать пару простых трюков.
Первое, что нужно сделать — отпугнуть клещей запахами, которые им не по душе. Для этого отлично подойдут:
Эфирные масла
Лаванда, эвкалипт, розмарин, пихта или хвоя — всё это отпугивает клещей. Каплю масла можно нанести на одежду или кожу, если вы выходите на участок.
Растения на грядке
Мята, лук и чеснок — не только полезны в кулинарии, но и работают как "естественная граница" для клещей. Высадите их по периметру участка или рядом с местами отдыха.
Чтобы сделать натуральный репеллент:
Возьмите 150 мл яблочного уксуса.
Добавьте 3 мл эфирного масла (пихта, ель, хвоя или лаванда).
Разбавьте ещё 150 мл воды и хорошо перемешайте.
Полученным раствором можно опрыскивать одежду, обувь, нижнюю часть штанов или даже территорию вокруг беседки и дорожек.
Косите траву регулярно: клещи любят влажные и густые заросли.
Избегайте сидеть прямо на траве.
Используйте одежду с длинными рукавами и закрытую обувь.
После прогулки обязательно осматривайте кожу и волосы.
Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.