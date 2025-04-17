Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Греческий салат, который выглядит как картина и съедается без остатка
Атемойя — фрукт с сердцем и вкусом пломбира: урожай уже начался
Эти породы собак не терпят детей — вот кого лучше не заводить в семье
Элита Кремниевой долины теряет деньги быстрее, чем в 2008 году
Владельцы Porsche, BMW и Range Rover — под прицелом: что воруют, когда не угоняют машину
Дровяные печи, горы и уют: эти 2 шотландских отеля попали в топ-100 Европы — незабываемый отдых обеспечен!
Кожа в панике: три ингредиента, которые возвращают ей покой
Ваш кран не блестит? Возможно, он зовёт на помощь — и вы это игнорируете
Автобус ПАЗ на все случаи жизни: свадьбы, сёла, школа

Завяло денежное дерево? Просто выбросить — большая ошибка

1:51
Садоводство

Толстянка, она же денежное дерево, — не просто комнатное растение. Считается, что она притягивает удачу, финансовое благополучие и уют в дом. Но что делать, если растение погибло, надоело или стало опасным для домашних животных? Отказаться от него — целая философия, особенно если верить в приметы.

Толстянка
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Толстянка

Почему не стоит выбрасывать толстянку просто так

Толстянка — долгожитель, может жить до 50 лет. Но без должного ухода даже через пару лет она теряет вид: вянет, осыпается, становится блеклой.
Согласно приметам, просто выбросить её в мусорное ведро — плохой знак. Это может "вынести" из дома не только растение, но и финансовую удачу.

Как поступить со старым растением

1. Реанимировать
Обрежьте больные и сухие ветки, обновите почву, пересадите в свежий горшок. Можно внести подкормку и дать больше света. Даже из увядшей толстянки можно вырастить новое дерево.

2. Размножить
Срежьте здоровые побеги, поставьте их в воду — когда появятся корни, пересадите в грунт. Молодое дерево продолжит символику богатства, а старое можно отправить на покой с честью.

Что делать, если растение нужно убрать навсегда

Закопать - лучший эзотерический вариант. Считается, что так вы "возвращаете" энергию земле, не нарушая финансового баланса. Подойдёт и компостная куча в саду.

Можно ли подарить денежное дерево

Да, но есть важное условие: дарить его нужно только людям, с которыми у вас хорошие отношения. Не стоит передавать растение завистникам, конфликтным или токсичным знакомым — считается, что с ним вы передадите и своё финансовое благополучие.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Авто
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей Аудио 
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше
Садоводство, цветоводство
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Назло бабушке отморожу уши: поляки возглавили рейтинг смертельно обиженных на Россию Андрей Николаев Какой советский автозавод сегодня выпускает машины мирового уровня? Дмитрий Плотников Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025 Олег Володин
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Последние материалы
Минтруд предлагает ужесточить Трудовой кодекс — что изменится для работников
Улитки больше не вернутся: три способа, проверенных дачниками
По следам Ницше и Жана Кокто: Два сокровища Ривьеры очаровывают туристов — вот их главные тайны
Указ Трампа обрушил рынок минералов и взвинтил цену на золото
Филантроп, двигающий страну вперёд: актриса из Сплетницы попала в список самых влиятельных людей
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу
Почему еда в столовой СССР была вкуснее, чем в ресторане у шеф-повара
Невидимая пытка: почему операция по удалению когтей — это калечащая мера
Цвет волос, который меняет не только отражение в зеркале
Рубиновые яйца к Пасхе: самый красивый способ окрашивания без химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.