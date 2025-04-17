Завяло денежное дерево? Просто выбросить — большая ошибка

Толстянка, она же денежное дерево, — не просто комнатное растение. Считается, что она притягивает удачу, финансовое благополучие и уют в дом. Но что делать, если растение погибло, надоело или стало опасным для домашних животных? Отказаться от него — целая философия, особенно если верить в приметы.
Толстянка — долгожитель, может жить до 50 лет. Но без должного ухода даже через пару лет она теряет вид: вянет, осыпается, становится блеклой.
Согласно приметам, просто выбросить её в мусорное ведро — плохой знак. Это может "вынести" из дома не только растение, но и финансовую удачу.
1. Реанимировать
Обрежьте больные и сухие ветки, обновите почву, пересадите в свежий горшок. Можно внести подкормку и дать больше света. Даже из увядшей толстянки можно вырастить новое дерево.
2. Размножить
Срежьте здоровые побеги, поставьте их в воду — когда появятся корни, пересадите в грунт. Молодое дерево продолжит символику богатства, а старое можно отправить на покой с честью.
Закопать - лучший эзотерический вариант. Считается, что так вы "возвращаете" энергию земле, не нарушая финансового баланса. Подойдёт и компостная куча в саду.
Да, но есть важное условие: дарить его нужно только людям, с которыми у вас хорошие отношения. Не стоит передавать растение завистникам, конфликтным или токсичным знакомым — считается, что с ним вы передадите и своё финансовое благополучие.
Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.