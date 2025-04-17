Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи — соседи в саду со сложной репутацией. Они могут быть полезны, разрыхляя почву и уничтожая вредных насекомых. Но чаще — приносят больше вреда. Особенно если их слишком много. Хорошая новость: избавиться от них можно без химии, просто посадив нужные растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мята

Чем опасны муравьи в саду

Разрушают корни — подземные ходы часто проходят прямо под корневой системой, вызывая гибель цветов и кустов.

Портят внешний вид — муравейники на газоне мешают ухаживать за участком.

"Дружат" с тлёй — защищают её от врагов и даже дают зимовать в муравейниках. В итоге вы получаете двойной вред: и от муравьёв, и от тли.

Как растения могут отпугнуть муравьёв

У муравьёв — феноменальное обоняние. Именно оно помогает им находить пищу и ориентироваться, следуя запаховым следам сородичей. Но это же чувство можно использовать против них, посадив растения, чей аромат вызывает у них панику.

ТОП-6 растений против муравьёв

1. Мята

Ментоловый аромат сбивает муравьёв с курса. Высаживайте мяту в полутени и увлажнённой почве — идеально подойдёт и балконный горшок.

2. Тимьян

Сдержанный, но действенный запах. Плюс радует глаз цветами с июня по сентябрь. Любит солнце и дренированную почву.

3. Майоран

Приятен пчёлам, но не муравьям. Сажайте в тёплом, солнечном месте. И не забывайте — в наших широтах он однолетний.

4. Лаванда

Отпугивает не только муравьёв, но и комаров, мух и клещей. Хороша для живых изгородей и цветников.

5. Базилик

Ароматный и полезный, он не по вкусу муравьям. Идеален для посадки на грядке и в горшках.

6. Розмарин

Камфорный запах — смертельный сигнал для муравьёв. Можно сажать в саду, на террасе или подоконнике.

Дополнительные репелленты среди растений

Полынь, пижма, бархатцы, чеснок, томаты, петрушка

Эти культуры тоже обладают резкими запахами, которые муравьи избегают. Высаживайте их по краям грядок и вокруг муравейников.

Лайфхак: положите листья этих растений прямо на муравейник или на тропы муравьёв — и они сами сменят маршрут.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

