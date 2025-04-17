Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой

Муравьи — соседи в саду со сложной репутацией. Они могут быть полезны, разрыхляя почву и уничтожая вредных насекомых. Но чаще — приносят больше вреда. Особенно если их слишком много. Хорошая новость: избавиться от них можно без химии, просто посадив нужные растения.
Разрушают корни — подземные ходы часто проходят прямо под корневой системой, вызывая гибель цветов и кустов.
Портят внешний вид — муравейники на газоне мешают ухаживать за участком.
"Дружат" с тлёй — защищают её от врагов и даже дают зимовать в муравейниках. В итоге вы получаете двойной вред: и от муравьёв, и от тли.
У муравьёв — феноменальное обоняние. Именно оно помогает им находить пищу и ориентироваться, следуя запаховым следам сородичей. Но это же чувство можно использовать против них, посадив растения, чей аромат вызывает у них панику.
1. Мята
Ментоловый аромат сбивает муравьёв с курса. Высаживайте мяту в полутени и увлажнённой почве — идеально подойдёт и балконный горшок.
2. Тимьян
Сдержанный, но действенный запах. Плюс радует глаз цветами с июня по сентябрь. Любит солнце и дренированную почву.
3. Майоран
Приятен пчёлам, но не муравьям. Сажайте в тёплом, солнечном месте. И не забывайте — в наших широтах он однолетний.
4. Лаванда
Отпугивает не только муравьёв, но и комаров, мух и клещей. Хороша для живых изгородей и цветников.
5. Базилик
Ароматный и полезный, он не по вкусу муравьям. Идеален для посадки на грядке и в горшках.
6. Розмарин
Камфорный запах — смертельный сигнал для муравьёв. Можно сажать в саду, на террасе или подоконнике.
Полынь, пижма, бархатцы, чеснок, томаты, петрушка
Эти культуры тоже обладают резкими запахами, которые муравьи избегают. Высаживайте их по краям грядок и вокруг муравейников.
Лайфхак: положите листья этих растений прямо на муравейник или на тропы муравьёв — и они сами сменят маршрут.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.