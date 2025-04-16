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От капусты до ореха: кого помидоры не переносят по соседству

2:18
Садоводство

Помидоры — любимцы огородников. Они вкусные, полезные, универсальные и сравнительно неприхотливые. Но даже самым стойким томатам нужны союзники. И, наоборот, рядом с некоторыми растениями они чувствуют себя хуже, начинают чахнуть и болеть. Кто друг, а кто враг томатов — рассказываем ниже.

Томаты, помидоры
Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты, помидоры

Враги помидора — 7 опасных соседей

1. Капуста и её сородичи (брокколи, кале, кольраби)
Капустные вытягивают из почвы те же питательные вещества, что и помидоры. Конкуренция приводит к замедленному росту и отсутствию плодов.

2. Кукуруза
Помидоры и кукуруза — лакомство для одних и тех же вредителей. Особенно любят их гусеницы моли. Вместе в саду — двойной риск заражения.

3. Фенхель
Подавляет рост не только томатов, но и многих других растений. Его лучше держать отдельно: в уголке сада или в горшке.

4. Укроп (зрелый)
Молодой укроп ещё может защитить от тли, но взрослое растение тормозит развитие томатов. Лучше посадить в другом месте.

5. Картофель
Те же потребности, те же болезни. Вместе они ослабляют друг друга и становятся уязвимыми для фитофтороза.

6. Баклажан
Также из семейства пасленовых. Конкуренция за ресурсы и общее "болячковое" прошлое делают их плохими соседями.

7. Грецкий орех
Выделяет в почву вещества, тормозящие рост томатов. Даже если дерево далеко — лучше не рисковать.

Лучшие друзья томатов — сажайте рядом

1. Спаржа
Прекрасный симбиоз: спаржа защищает от почвенных нематод, а помидоры — от спаржевых жуков.

2. Зелёный лук
Не только аромат, но и польза — защищает от тли, нематод и клещей.

3. Салат
Создаёт тень и удерживает влагу. В ответ получает защиту от перегрева и укрытие.

4. Бархатцы
Цветы-стражи: отпугивают вредителей и привлекают полезных насекомых. И заодно украшают грядку.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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