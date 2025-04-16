От капусты до ореха: кого помидоры не переносят по соседству

Помидоры — любимцы огородников. Они вкусные, полезные, универсальные и сравнительно неприхотливые. Но даже самым стойким томатам нужны союзники. И, наоборот, рядом с некоторыми растениями они чувствуют себя хуже, начинают чахнуть и болеть. Кто друг, а кто враг томатов — рассказываем ниже.
1. Капуста и её сородичи (брокколи, кале, кольраби)
Капустные вытягивают из почвы те же питательные вещества, что и помидоры. Конкуренция приводит к замедленному росту и отсутствию плодов.
2. Кукуруза
Помидоры и кукуруза — лакомство для одних и тех же вредителей. Особенно любят их гусеницы моли. Вместе в саду — двойной риск заражения.
3. Фенхель
Подавляет рост не только томатов, но и многих других растений. Его лучше держать отдельно: в уголке сада или в горшке.
4. Укроп (зрелый)
Молодой укроп ещё может защитить от тли, но взрослое растение тормозит развитие томатов. Лучше посадить в другом месте.
5. Картофель
Те же потребности, те же болезни. Вместе они ослабляют друг друга и становятся уязвимыми для фитофтороза.
6. Баклажан
Также из семейства пасленовых. Конкуренция за ресурсы и общее "болячковое" прошлое делают их плохими соседями.
7. Грецкий орех
Выделяет в почву вещества, тормозящие рост томатов. Даже если дерево далеко — лучше не рисковать.
1. Спаржа
Прекрасный симбиоз: спаржа защищает от почвенных нематод, а помидоры — от спаржевых жуков.
2. Зелёный лук
Не только аромат, но и польза — защищает от тли, нематод и клещей.
3. Салат
Создаёт тень и удерживает влагу. В ответ получает защиту от перегрева и укрытие.
4. Бархатцы
Цветы-стражи: отпугивают вредителей и привлекают полезных насекомых. И заодно украшают грядку.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.