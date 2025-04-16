Этот натуральный продукт убивает урожай картошки — но его продолжают добавлять

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В поисках экологически чистого урожая дачники порой прибегают к советам, проверенным "дедовским методом". Однако не все рекомендации действительно полезны. Один из популярных советов — добавлять золу при посадке картофеля — на самом деле может навредить, а не помочь.

Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картофель, картошка

Что картошка действительно любит

Картофель отлично реагирует на органику, особенно навоз. Лучше всего вносить его осенью или ранней весной, чтобы почва успела "переварить" питательные вещества до начала роста.

А вот во время самой посадки главное — не переусердствовать. В лунки достаточно добавить калийные и фосфорные удобрения: они поддержат рост клубней и сформируют здоровую корневую систему.

А чего картошка не переносит

Добавление золы — распространённая ошибка. Несмотря на её натуральность и богатый состав, она ощелачивает почву. А это негативно влияет на усвоение калия — одного из ключевых элементов для хорошего урожая.

Без достаточного количества калия клубни будут мелкими и слабыми, а урожайность заметно снизится. Поэтому даже натуральные добавки стоит применять с умом, зная тонкости потребностей культуры.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

