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Этот натуральный продукт убивает урожай картошки — но его продолжают добавлять

1:17
Садоводство

В поисках экологически чистого урожая дачники порой прибегают к советам, проверенным "дедовским методом". Однако не все рекомендации действительно полезны. Один из популярных советов — добавлять золу при посадке картофеля — на самом деле может навредить, а не помочь.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Что картошка действительно любит

Картофель отлично реагирует на органику, особенно навоз. Лучше всего вносить его осенью или ранней весной, чтобы почва успела "переварить" питательные вещества до начала роста.

А вот во время самой посадки главное — не переусердствовать. В лунки достаточно добавить калийные и фосфорные удобрения: они поддержат рост клубней и сформируют здоровую корневую систему.

А чего картошка не переносит

Добавление золы — распространённая ошибка. Несмотря на её натуральность и богатый состав, она ощелачивает почву. А это негативно влияет на усвоение калия — одного из ключевых элементов для хорошего урожая.

Без достаточного количества калия клубни будут мелкими и слабыми, а урожайность заметно снизится. Поэтому даже натуральные добавки стоит применять с умом, зная тонкости потребностей культуры.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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