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В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно

2:53
Садоводство

Томаты умеют удивлять — особенно если дать им немного больше свободы. Оказывается, вместо привычных 5-6 кистей на растении можно получить до 12, просто отказавшись от стандартной схемы формирования куста. Этот малоизвестный, но очень эффективный способ уже активно применяют дачники, которые хотят повысить урожайность без расширения посадок.

Теплица, помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Б. from Dubna city, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теплица, помидоры

Всё начинается после появления первой цветочной кисти. Обычно в этот момент огородники спешат удалить боковые побеги — пасынки. Но здесь, наоборот, два из них, расположенные ниже первой кисти, нужно оставить. Каждый из этих пасынков подвязывается к отдельной опоре и развивается наравне с главным стеблем.

Таким образом, вместо одного направления роста у растения формируется три — и каждый стебель даёт свои кисти с завязями. Это и есть основа метода: куст превращается в "триголовую" структуру, способную плодоносить в два раза активнее.

Важно и то, что при таком подходе не следует обрывать листья ниже первой цветочной кисти — они продолжают питать корневую систему и помогают растению адаптироваться к новой нагрузке.

Ещё один ключевой момент: верхушки стеблей прищипывают не после пятой, а после седьмой кисти. Это продлевает фазу плодоношения и стимулирует образование дополнительных завязей.

Сорта с ограниченным ростом тоже можно адаптировать под эту схему. Для них пасынки прищипывают над вторым листом — так силы куста направляются на уже сформированные плоды, а не на новые побеги.

Повышенная нагрузка требует и усиленного питания. Томаты, сформированные по этой схеме, потребляют примерно на 40% больше калия и фосфора. Поэтому раз в 10 дней проводят полив раствором монофосфата калия (25 г на 10 л воды) и опрыскивают растения борной кислотой (2 г на 10 л воды). Бор помогает удержать завязи, а калий ускоряет налив плодов.

Для защиты от вершинной гнили при такой нагрузке полезны внекорневые подкормки хелатом кальция. Они укрепляют ткани стеблей и помогают растению справляться с интенсивным плодоношением.

Метод подходит как для тепличного выращивания, так и для открытого грунта. А вот в регионах с коротким летом формирование лучше начинать на 10-14 дней раньше, чем обычно, чтобы растение успело отдать урожай до наступления холодов.

И, конечно, кисти стоит прореживать: оставляйте по 4-5 плодов, чтобы они не мельчали и созревали равномерно. Растение отблагодарит вас за это богатым и вкусным урожаем.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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