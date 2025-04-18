Нейтральный приём с радикальным эффектом: вьюнок не переживает такой почвы

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Он выглядит безобидно: тонкий стебель, нежные цветки. Но дачники знают — вьюнок способен за пару недель оплести грядку, отобрать влагу у культурных растений и оставить их без сил и урожая. Многие борются с ним привычной прополкой, но есть способ куда легче и эффективнее.

Фото: commons.wikimedia.org by David Perez, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вьюнок

Вьюнок не любит, когда почва не кислая

Кислый грунт — его стихия. Вьюнок чувствует себя прекрасно на кислых почвах. Но стоит изменить кислотность в сторону нейтральной — и он начнёт отступать. Такой приём избавляет от сорняка без лишней возни и ядов.

Четыре дешёвых помощника

Доломитовая мука

Вносится весной — 400 граммов на 1 квадратный метр. Нейтрализует кислотность и делает почву неудобной для вьюнка.

Мел

Работает аналогично муке. Подходит для сухих участков, легко распределяется по грядкам.

Зола

Помимо раскисления, зола питает землю магнием и кальцием. Расход — 1 кг на квадрат. Растения благодарят, а сорняки исчезают.

Планомерность

Достаточно одной-двух обработок за сезон — и можно забыть о бесконечной борьбе с вьюнком.

Побороть вьюнок проще, чем кажется. Главное — не копать, а изменить условия, в которых он не выживет.

Уточнения

Вьюно́к (лат. Convolvulus) — род трав и кустарников семейства Вьюнковые (Convolvulaceae).

