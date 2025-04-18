Косточка с характером: как вырастить персик, который переживёт даже наши морозы

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание персика из косточки — занятие не из быстрых, но захватывающее. Однако начинать стоит не с покупки фруктов в супермаркете. Причины просты: во-первых, такие плоды часто привезены из тёплых регионов и не выдерживают наших морозов, а во-вторых, они сорваны до полного созревания — их косточки просто не пригодны для посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Yair Haklai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Персик

Подготовка косточки: шаг за шагом

1. Выбор и проверка

Косточка должна быть зрелой, без трещин и следов насекомых. Её необходимо промыть и высушить, а затем аккуратно расколоть, стараясь не повредить ядро — именно оно станет будущим деревом.

2. Замачивание

Ядро помещается в тёплую воду на сутки — так запускается процесс роста.

3. Посадка в грунт

Набухшее ядро сажают в горшок с дренажными отверстиями, заглубляя на 1 см. Почву увлажняют, сверху ёмкость накрывают плёнкой.

Уход за будущим деревцем

Каждый день плёнку нужно снимать: убирать конденсат, проветривать почву и предотвращать плесень. После появления всходов укрытие убирается, а саженец ставится в хорошо освещённое место. Полив — регулярный, но без переувлажнения.

4. Пересадка в открытый грунт

Через 3 месяца деревце можно высаживать на улицу. Лучшее время — май или начало июня, когда риск заморозков минимален.

Метод требует времени и аккуратности, но позволяет получить собственное деревце почти бесплатно — главное, соблюдать все этапы.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

