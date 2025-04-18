Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нейтральный приём с радикальным эффектом: вьюнок не переживает такой почвы
Энергетический монстр микромира: бактерия, которую видно глазом
Психолог объяснила феномен популярности Ольги Бузовой
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа
Желтизна на рассаде: когда это норма, а когда — сигнал беды
Украине не понравится: Запад решил конфликт на Украине неожиданным образом
Манник, гречневики, запеканка: ТОП-3 забытых бабушкиных блюда из детства
Депутат на удалёнке: как Носик управлял округом с территории Украины
Фальшивая Пасха и маскарад в рясах: священник обрушился на ПЦУ

Косточка с характером: как вырастить персик, который переживёт даже наши морозы

1:42
Садоводство

Выращивание персика из косточки — занятие не из быстрых, но захватывающее. Однако начинать стоит не с покупки фруктов в супермаркете. Причины просты: во-первых, такие плоды часто привезены из тёплых регионов и не выдерживают наших морозов, а во-вторых, они сорваны до полного созревания — их косточки просто не пригодны для посадки.

Персик
Фото: commons.wikimedia.org by Yair Haklai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Персик

Подготовка косточки: шаг за шагом

1. Выбор и проверка

Косточка должна быть зрелой, без трещин и следов насекомых. Её необходимо промыть и высушить, а затем аккуратно расколоть, стараясь не повредить ядро — именно оно станет будущим деревом.

2. Замачивание

Ядро помещается в тёплую воду на сутки — так запускается процесс роста.

3. Посадка в грунт

Набухшее ядро сажают в горшок с дренажными отверстиями, заглубляя на 1 см. Почву увлажняют, сверху ёмкость накрывают плёнкой.

Уход за будущим деревцем

Каждый день плёнку нужно снимать: убирать конденсат, проветривать почву и предотвращать плесень. После появления всходов укрытие убирается, а саженец ставится в хорошо освещённое место. Полив — регулярный, но без переувлажнения.

4. Пересадка в открытый грунт

Через 3 месяца деревце можно высаживать на улицу. Лучшее время — май или начало июня, когда риск заморозков минимален.

Метод требует времени и аккуратности, но позволяет получить собственное деревце почти бесплатно — главное, соблюдать все этапы.

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Домашние животные
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой Аудио 
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Красота и стиль
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова Трамп против Европы и Украины: как меняется позиция США в конфликте? Дмитрий Плотников
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Последние материалы
Украине не понравится: Запад решил конфликт на Украине неожиданным образом
Манник, гречневики, запеканка: ТОП-3 забытых бабушкиных блюда из детства
Депутат на удалёнке: как Носик управлял округом с территории Украины
Фальшивая Пасха и маскарад в рясах: священник обрушился на ПЦУ
111 "чуваков" за интервью: Марк Эйдельштейн установил новый стиль общения
Мышцы растут быстрее: вот что добавляют в рацион тренеры
Цена войны: назван ответ на причину затягивания конфликта
В Московском Молодежном Театре покажут сказку-раскраску
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму
Сверлил катализатор — теперь сверлю мотор: народные лайфхаки в деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.