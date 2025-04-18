Косточка с характером: как вырастить персик, который переживёт даже наши морозы

Выращивание персика из косточки — занятие не из быстрых, но захватывающее. Однако начинать стоит не с покупки фруктов в супермаркете. Причины просты: во-первых, такие плоды часто привезены из тёплых регионов и не выдерживают наших морозов, а во-вторых, они сорваны до полного созревания — их косточки просто не пригодны для посадки.
Косточка должна быть зрелой, без трещин и следов насекомых. Её необходимо промыть и высушить, а затем аккуратно расколоть, стараясь не повредить ядро — именно оно станет будущим деревом.
Ядро помещается в тёплую воду на сутки — так запускается процесс роста.
Набухшее ядро сажают в горшок с дренажными отверстиями, заглубляя на 1 см. Почву увлажняют, сверху ёмкость накрывают плёнкой.
Каждый день плёнку нужно снимать: убирать конденсат, проветривать почву и предотвращать плесень. После появления всходов укрытие убирается, а саженец ставится в хорошо освещённое место. Полив — регулярный, но без переувлажнения.
Через 3 месяца деревце можно высаживать на улицу. Лучшее время — май или начало июня, когда риск заморозков минимален.
Метод требует времени и аккуратности, но позволяет получить собственное деревце почти бесплатно — главное, соблюдать все этапы.
Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.