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Плеснул настой — и редис пошёл в рост: лайфхак, о котором не напишут на упаковке семян

Садоводство

Если редис отказывается расти и образует только ботву — значит, не хватило питания. Или выбраны неправильные удобрения. Но всё ещё можно исправить: нужны всего две нехитрые смеси, которые не требуют затрат и дают быстрый результат.

Редис
Фото: Freepik by zerbaijan_stockers
Редис

Ускоритель роста: мочевина

Быстрый старт, если время поджимает. Раствор мочевины — настоящая скорая помощь для редиса. На ведро воды добавляют столовую ложку порошка, перемешивают и опрыскивают растения в прохладную погоду. Уже через несколько дней саженцы прибавляют в росте, становятся крепче и быстрее формируют корнеплод.

Защита и питание: настой томатной ботвы

Не выбрасывай ботву — преврати её в зелёную аптеку. Нарезанные листья томатов заливают водой и оставляют на сутки. Готовый настой процеживают и используют для полива или опрыскивания. Такой раствор защищает редис от болезней, вредителей и насыщает почву полезными микроэлементами.

Итог: с этими двумя натуральными средствами редис восстанавливается даже после ошибок, а урожай не разочарует.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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