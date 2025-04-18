Плеснул настой — и редис пошёл в рост: лайфхак, о котором не напишут на упаковке семян

Если редис отказывается расти и образует только ботву — значит, не хватило питания. Или выбраны неправильные удобрения. Но всё ещё можно исправить: нужны всего две нехитрые смеси, которые не требуют затрат и дают быстрый результат.

Фото: Freepik by zerbaijan_stockers Редис

Ускоритель роста: мочевина

Быстрый старт, если время поджимает. Раствор мочевины — настоящая скорая помощь для редиса. На ведро воды добавляют столовую ложку порошка, перемешивают и опрыскивают растения в прохладную погоду. Уже через несколько дней саженцы прибавляют в росте, становятся крепче и быстрее формируют корнеплод.

Защита и питание: настой томатной ботвы

Не выбрасывай ботву — преврати её в зелёную аптеку. Нарезанные листья томатов заливают водой и оставляют на сутки. Готовый настой процеживают и используют для полива или опрыскивания. Такой раствор защищает редис от болезней, вредителей и насыщает почву полезными микроэлементами.

Итог: с этими двумя натуральными средствами редис восстанавливается даже после ошибок, а урожай не разочарует.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

