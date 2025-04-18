Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три врага стройности: стресс, обмен веществ и то, с чем ты родился
Съешь это на завтрак — и забудешь о дефиците витамина D
Перекрёсток ошибок: где водители теряют права и терпение
Трамп играет в долгую: пошлины могут избавить США от долговой ловушки
Астраханские фанаты перешли черту: Егор Крид был в шоке от их выходки на своём концерте и повернулся спиной к залу
Рай для интровертов: секретный уголок Европы, где вода чище, чем в бассейне
Пять утренних ритуалов, которые превратят ваш день в мини-путешествие
Далеко за звёздами что-то дышит: химия, которая заставила человечество затаить дыхание
Готовы ли вы к жизни за городом? Вот что часто забывают новосёлы

Муравьи в панике, тля в бегах: как устроить ловушку без химии и суеты

1:34
Садоводство

Когда тля начинает атаковать деревья, а за ней подтягиваются муравьи, хочется сразу достать опрыскиватель. Но опытные садоводы знают хитрый приём, который позволяет справиться с проблемой без тотального химического вторжения. Всё, что нужно, — грамотно сделанный ловчий пояс.

грядки
Фото: Freepik by evening_tao is licensed under Рublic domain
грядки

Что такое ловчий пояс и как он работает

Принцип прост — а результат удивительный. Ловчий пояс не даёт насекомым подняться по стволу. Тля сама не ползёт, её туда заносят муравьи. Преграждая путь муравьям, садовод автоматически защищает дерево и от тли.

Правила создания ловушки

1. Ствол должен быть зрелым

Ловчий пояс делают только на деревьях с диаметром ствола не менее 10 см — иначе можно повредить молодое растение.

2. Защищаем кору

На высоте 20-25 см от земли ствол обматывают пищевой плёнкой. Она плотно прилегает и защищает от агрессивных составов.

3. Наносим ловушку

Поверх плёнки используют клей или гель от тараканов. Также можно применить тряпку с инсектицидом — например, пропитанную "Карбофосом" — и зафиксировать её поверх.

Важно: пояс нужно регулярно проверять, чтобы он не терял своих свойств и не стал бесполезной декорацией.

Вывод: ловчий пояс — простое и эффективное решение против тли и муравьёв, которое экономит время, здоровье сада и нервы дачника.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Садоводство, цветоводство
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой Аудио 
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт
Правда ТВ
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Астраханские фанаты перешли черту: Егор Крид был в шоке от их выходки на своём концерте и повернулся спиной к залу
Рай для интровертов: секретный уголок Европы, где вода чище, чем в бассейне
Пять утренних ритуалов, которые превратят ваш день в мини-путешествие
Далеко за звёздами что-то дышит: химия, которая заставила человечество затаить дыхание
Готовы ли вы к жизни за городом? Вот что часто забывают новосёлы
Муравьи в панике, тля в бегах: как устроить ловушку без химии и суеты
Как накормить Барсика таблеткой и не лишиться руки и настроения
Этот список продуктов перевернёт ваше понимание о ЗОЖ
Вкусный ритуал, который может запустить гормональные качели
ТОП-5 самых могучих грузовиков СССР  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.