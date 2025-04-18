Муравьи в панике, тля в бегах: как устроить ловушку без химии и суеты

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда тля начинает атаковать деревья, а за ней подтягиваются муравьи, хочется сразу достать опрыскиватель. Но опытные садоводы знают хитрый приём, который позволяет справиться с проблемой без тотального химического вторжения. Всё, что нужно, — грамотно сделанный ловчий пояс.

Фото: Freepik by evening_tao is licensed under Рublic domain грядки

Что такое ловчий пояс и как он работает

Принцип прост — а результат удивительный. Ловчий пояс не даёт насекомым подняться по стволу. Тля сама не ползёт, её туда заносят муравьи. Преграждая путь муравьям, садовод автоматически защищает дерево и от тли.

Правила создания ловушки

1. Ствол должен быть зрелым

Ловчий пояс делают только на деревьях с диаметром ствола не менее 10 см — иначе можно повредить молодое растение.

2. Защищаем кору

На высоте 20-25 см от земли ствол обматывают пищевой плёнкой. Она плотно прилегает и защищает от агрессивных составов.

3. Наносим ловушку

Поверх плёнки используют клей или гель от тараканов. Также можно применить тряпку с инсектицидом — например, пропитанную "Карбофосом" — и зафиксировать её поверх.

Важно: пояс нужно регулярно проверять, чтобы он не терял своих свойств и не стал бесполезной декорацией.

Вывод: ловчий пояс — простое и эффективное решение против тли и муравьёв, которое экономит время, здоровье сада и нервы дачника.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

