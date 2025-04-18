Муравьи в панике, тля в бегах: как устроить ловушку без химии и суеты

Когда тля начинает атаковать деревья, а за ней подтягиваются муравьи, хочется сразу достать опрыскиватель. Но опытные садоводы знают хитрый приём, который позволяет справиться с проблемой без тотального химического вторжения. Всё, что нужно, — грамотно сделанный ловчий пояс.
Принцип прост — а результат удивительный. Ловчий пояс не даёт насекомым подняться по стволу. Тля сама не ползёт, её туда заносят муравьи. Преграждая путь муравьям, садовод автоматически защищает дерево и от тли.
Ловчий пояс делают только на деревьях с диаметром ствола не менее 10 см — иначе можно повредить молодое растение.
На высоте 20-25 см от земли ствол обматывают пищевой плёнкой. Она плотно прилегает и защищает от агрессивных составов.
Поверх плёнки используют клей или гель от тараканов. Также можно применить тряпку с инсектицидом — например, пропитанную "Карбофосом" — и зафиксировать её поверх.
Важно: пояс нужно регулярно проверять, чтобы он не терял своих свойств и не стал бесполезной декорацией.
Вывод: ловчий пояс — простое и эффективное решение против тли и муравьёв, которое экономит время, здоровье сада и нервы дачника.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.