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Цветочная ловушка: жук не знает, что шагнул на ароматное минное поле

1:41
Садоводство

Колорадский жук — настоящий кошмар для огородника. Даже после опрыскивания он возвращается на кусты, словно ничего не было. Особенно обидно, если использовать яды не хочется — из-за экологии, детей или домашних животных. Но есть один народный трюк, который работает особенно хорошо в начале сезона: ароматическая блокада.

Колорадский жук
Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Колорадский жук

Цветочный щит против вредителей

Календула — больше чем украшение. Эта скромная яркая красавица не только радует глаз, но и отпугивает целую армию вредителей: колорадского жука, клещей, гусениц, клопов и даже слизней. А в довесок — спасает соседние растения от грибка и "чёрной ножки".

Сажают календулу по периметру грядок, особенно там, где раньше буйствовали сорняки. Это двойная выгода: меньше вредителей и меньше прополки.

Другие растения с "характером"

Если хочется усилить эффект, календула — не единственный вариант. Вот ещё несколько ароматных союзников:

  • Шалфей — действует как природный репеллент

  • Пижма — отпугивает не только жуков, но и муравьёв

  • Кошачья мята — раздражает насекомых, но радует кошек

  • Ночная фиалка и маттиола двурогая — действуют особенно активно в вечерние часы

Их можно чередовать в междурядьях, создавать полосы по краям посадок или размещать точечно в самых "горячих" точках.

Вывод: чтобы победить колорадского жука без ядов, достаточно включить ароматную артиллерию. Главное — сделать это вовремя, пока вредитель не пустил корни под каждым листом.

Уточнения

Жесткокры́лые или жуки́ (лат. Coleoptera), — отряд насекомых, представители которого характеризуются видоизменением передних крыльев в твёрдые, сильно склеротизированные, либо кожистые надкрылья, лишённые жилкования, с сохранением перепончатых задних (нижних) крыльев, служащих для полёта и в спокойном состоянии сложенных под надкрыльями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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