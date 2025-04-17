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Не сорт, а схема: простой трюк с водой и семенами даёт огурцы с медовым вкусом

1:26
Садоводство

Многие уверены, что сладкий вкус огурцов — это заслуга дорогих гибридов. На деле даже обычные сорта могут порадовать нежностью и хрустом, если применить несколько простых приёмов. Всё дело в том, когда и как посадить, и насколько щедро поливать.

теплица
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
теплица

Правильная посадка — половина успеха

1. Время решает многое

Огурцы, посаженные до середины июня, имеют больше шансов на развитие полноценного вкуса. Именно в этот период условия наиболее благоприятны: тепло, много света и стабильная влага.

2. Не семена, а наклюнувшиеся ростки

Сажать нужно не сухие зёрна, а уже "проснувшиеся" семена. Это ускоряет рост и делает растение менее уязвимым к перепадам температуры.

Полив — главный секрет сладости

1. Влага — ежедневно и щедро

Сладкие огурцы невозможны без регулярного полива. Растения должны получать достаточно воды с момента всходов — иначе вкус получится горьким.

2. Особенно важно — в жару

В жаркие дни полив требуется увеличивать. Главное — не переливать, но и не допускать пересыхания грунта. Увлажнённая, но не заболоченная почва — идеальный вариант.

Вывод: даже самый скромный сорт даст сладкие плоды, если посадка была своевременной, а полив — регулярным.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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